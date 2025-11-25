Cabal le envió carta al Secretario de Estado de Estados Unidos para hacerle petición sobre el presidente Petro

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal reveló a través de su cuenta oficial en la red social X que le envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En la misiva le expone lo que consideró como una “situación de extrema gravedad” en Colombia, haciendo referencia a las revelaciones que hizo Noticias Caracol sobre los presuntos nexos de un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con las disidencias de las Farc.

(Lea también: Dura reacción de Duque después de que Petro señaló a la CIA de filtrar “falsos” nexos de su gobierno con disidencias).

“Una reciente investigación periodística realizada por Noticias Caracol, medio de amplia trayectoria nacional, ha revelado una preocupante red de complicidad entre estructuras armadas ilegales de las FARC, y actores políticos cercanos al actual presidente Gustavo Petro Urrego”, indicó Cabal en la introducción de su misiva.

Entre tanto, sostuvo que la evidencia que aportó el medio de comunicación proviene de dispositivos electrónicos que habían sido incautados por la Fuerza Pública a los miembros de las disidencias..

“Según esta investigación, alias Iván Mordisco, líder de un grupo armado considerado terrorista por su país, habría participado en la presunta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en coordinación con alias ‘Mayimbú’. Además, se menciona en estos intercambios a la actual vicepresidente de Colombia, Francia Márquez”, indicó Cabal en su carta.

Cabal le pide a Estados Unidos investigar presuntos nexos del Gobierno con disidencias

En el documento, Cabal también mencionó a un empresario chino identificado como Jixing Zhang, presuntamente vinculado a redes de tráfico illegal de armas y compra de oro.

Se identifican también relaciones con un empresario de origen chino, Jixing Zhang, quien estaría vinculado a redes de tráfico ilegal de armas y compra de oro, con posibles ramificaciones internacionales.

“Dado que algunos de estos actores han sido designados como terroristas por los Estados Unidos, y que podría haber participación de ciudadanos extranjeros o uso de recursos de origen ilicito interacional, solicito respetuosamente la cooperación del Departamento de Estado para contribuir a las investigaciones pertinentes, desde los canales diplomáticos, judiciales y de inteligencia disponibles entre ambos países”, puntualizó Cabal en su misiva.

Entre tanto, señaló que su intención es que se proteja la institucionalidad de Colombia y, con ello, evitar que regímenes democráticos hagan acuerdos con lo que consideró como “organizaciones que amenazan la seguridad hemisférica”.