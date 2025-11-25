“Dios nos ayude”: Uribe reaccionó a la condena contra su hermano por homicidio agravado y otros delitos

En las últimas horas se conoció que Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado en segunda instancia a 28 años y tres meses de cárcel por los delitos de conformación de grupos paramilitares, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad. Ante esta decisión del Tribunal Superior de Antioquia, el expresidente manifestó su pesar a través de su cuenta oficial en la red social X.

(Lea también: Cabal le envió carta al Secretario de Estado de Estados Unidos para hacerle petición sobre el presidente Petro).

"Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude“, puntualizó el exmandatario en su cuenta oficial en la red social X.

Entre tanto, los abogados de Santiago Uribe emitieron un comunicado de prensa en el cual señalaron que seguirán defendiendo su inocencia.

“Dentro de los términos y canales legales, la defensa técnica y material de SANTIAGO URIBE VÉLEZ interpondrá y sustentará la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia", indicaron en su pronunciamiento.

Otras reacciones de simpatizantes de Uribe

Pero el expresidente Álvaro Uribe no fue el único que lamentó la condena contra su hermano. En las últimas horas también se conocieron las reacciones de otras figuras públicas del uribismo en solidaridad con el condenado.

"He conocido a Santiago Uribe y he podido ver los valores que encarna, al igual que su compromiso con una vida laboriosa y honrada. Expreso mi solidaridad a él y a su familia, y espero que pueda perseverar en la defensa de su inocencia. Quienes lo conocemos siempre elevaremos nuestra voz para defender su honorabilidad“, señaló el expresidente Iván Duque.

"Expresamos nuestra solidaridad con Santiago Uribe Vélez y su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones para que Dios les brinde fortaleza y sabiduría. Confiamos en que, con los recursos que presentará su defensa, se esclarezca la verdad y se demuestre su inocencia“, indicó el partido Centro Democrático en su cuenta oficial de la red social X.

"Esperamos que todo este proceso en su contra termine con su absolución en la casación“, anotó, por su parte, la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta oficial en la red social X.

Pero hubo otras voces críticas con los Uribe de parte de figuras políticas que históricamente se han opuesto a sus posturas.

"Estoy segura de que las víctimas que perdieron a sus seres queridos cargan un dolor más grande que el suyo. Su hermano debió pensarlo mejor antes de liderar y conformar a “Los Doce Apóstoles”. El daño está hecho y ahora debe cumplir su condena. Ojalá esta vez no logre evadirla: ustedes, los Uribe, son expertos en eso“, puntualizó la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández en respuesta al trino del expresidente Uribe.