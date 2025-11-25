Atención: condenaron a Santiago Uribe por varios delitos en segunda instancia

Condenan a Santiago Uribe Vélez en segunda instancia en el Tribunal Superior de Antioquia

En la mañana de este martes 25 de noviembre, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia por los delitos de conformación de grupos paramilitares, concierto para delinquir y concurso de delitos de Lesa Humanidad.

Tras revocar una decisión de primera instancia que absolvía a Santiago Uribe, el Tribunal Superior de Antioquia decidió condenar al hermano del expresidente a 28 años y tres meses de cárcel.

