MinDefensa anuncia investigaciones tras supuestos nexos del Ejército con las disidencias de las Farc: “ningún acto de ilegalidad será tolerado”

La polémica por la investigación revelada por Noticias Caracol sobre supuestos nexos del Ejército Nacional y el Departamento Nacional de Inteligencia en la que aseguran que funcionarios de ambas entidades tienen nexos claros con las disidencias de las Farc sigue al rojo vivo. Luego de que la Fiscal General negara el conocimiento sobre esta investigación, Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, hizo lo propio y aseguró que ordenó una investigación.

A través de su cuenta de X, el ministro de defensa aseguró que ordenó "adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública, en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia“. Además, solicitó cooperación con la Fiscalía General para que haya celeridad en este tema.

Sánchez también fue enfático en decir que “ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares”.

De igual forma, el ministro recordó que las disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ son criminales con orden de captura en Colombia. Además, aseguró que “la posición del Estado colombiano es clara: individuos de alta peligrosidad que han sembrado violencia, reclutado menores y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en diversas regiones del país serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia”.

Finalmente, con respecto a la inclusión de alias ‘Calarcá’ en la ‘Paz Total’, con la que se le levantó la orden de captura, Sánchez aclaró que “no constituye un salvoconducto para delinquir. Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones“.