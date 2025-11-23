Escalofriante hallazgo en Antioquia: encuentran a 17 niñas y niños bajo el poder de una secta religiosa señalada de explotación sexual

En Yarumal, Antioquia, las autoridades se encontraron con una escalofriante situación al hallar a 17 niñas y niños, incluído un bebé de un año, bajo el poder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor. Cinco niños estadounidenses con circular amarilla buscados por la Interpol estaban en el sospechoso grupo religioso.

Los menores fueron localizados en un hotel del municipio y las entidades encargadas están investigando la situación por reportes de trata y explotación sexual vinculados a esta comunidad. Actualmente, las niñas y niños están bajo la custodia del ICBF en un Centro Facilitador de Servicios Migratorios.

Entre los niños también habían algunos de nacionalidad canadiense y guatemalteca, y estaban con nueve adultos que al parecer pretendian crear, agrupados en varias familias, una nueva colonia en Yarumal.

El operativo fue llevado a cabo por Migración Colombia y el Gaula Militar del Ejército Nacional y atendió a los llamados la comunidad sobre la presencia de estas personas en la zona.

¿Qué es Lev Tahor?

Lev Tahor es una comunidad judía ultraortodoxa con alrededor de 300 miembros en el mundo. Fue fundada en 1988 por Shlomo Helbrans, quien fue acusado, años después, de secuestrar a un adolescente que asesoraba para la realización de su bar mitzvah, un rito religioso del judaismo.

Esta comunidad es investigada internacionalmente por múltiples delitos contra menores, como secuestro, maltrato, abuso sexual infantil y trata de personas. Algunos de sus líderes ya han sido condenados y otros enfrentan procesos judiciales.

Por más de tres décadas, sus miembros se han ido moviendo de país en país para evadir el control, razón por la cual pudieron haber resultado en el municipio antioqueño. De hecho, uno de esos países es Guatemala, donde les quitaron la custodia de 160 niños por sospechas de abuso, después de que cuatro menores huyeran del lugar donde estaban en noviembre del año pasado.

Entre los sorprendentes hallazgos respecto a este grupo se han encontrado indicios de embarazos forzados, violaciones y hasta se supo que tenían en su poder osamentas en cajas en ese país centroamericano.