La Fiscal General aseguró no saber sobre nexos entre integrantes del Ejército y las disidencias de las Farc

Colombia empieza la última semana de noviembre con un nuevo escándalo que compromete a integrantes del Ejército Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Según una investigación de Noticias Caracol, las disidencias de alias Calarcá habrían no solo apoyado la campaña a la presidencia del presidente Petro, sino que también incluían tratos para adquirir armamento, libre movimiento y una especie de trato de no agresión.

La información revelada por Noticias Caracol también asegura que la Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de estas irregularidades, pero que no ha querido adelantar una investigación al respecto. Es más, la propia Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, aseguró que ella no conoce esa información.

De igual forma, Camargo dejó en duda la veracidad de la información revelada por Noticias Caracol y aseguró que es necesario primero verificar la veracidad de esta información. Entre tanto, lo revelado por Noticias Caracol señala directamente a dos funcionarios públicos y enloda a la propia vicepresidente Francia Márquez.

Según la información recopilada, integrantes de las disidencias comandadas por alias Calarcá se reunieron con el general del Ejército Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal, y con Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Ante esto, la Procuraduría General de la Nación se pronunció y aseguró que ya abrió una indagación preliminar en contra de estos dos funcionarios señalados y en contra de otros funcionarios, cuyos nombres no han sido revelados.

Por su parte, Francia Márquez fue señalada de sostener comunicaciones con altos mandos de las disidencias de Calarcá, información que ella misma desmintió, asegurando que ella jamás se ha reunido con criminales. Ahora bien, la vicepresidente no dio explicaciones sobre los chats de WhatsApp que se filtraron en los que se mencionan, por lo que su reacción genera dudas al respecto.