Pillaron a estadounidense con casi 100 condones en su maleta intentado entrar a Medellín

Agentes de Migración Colombia se sorprendieron con lo que encontraron en la maleta de un estadounidense que intentaba entrar al país en Medellín, en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro. Al revisar el equipaje de este viajero encontraron la indignante cantidad de 98 condones y tres frascos de lubricante.

El ciudadano estadounidense llegó al país en un vuelo proveniente de Panamá y tras las primeras inspecciones de control de ingreso el contenido de su maleta llamó la atención, por lo que le realizaron una requisa exhaustiva para verificar qué traía en su maleta.

Al abrir la maleta de este sujeto los agentes de Migración Colombia encontraron ocho paquetes de condones, con 12 condones cada uno; es decir, un total de 98 condones más tres frascos lubricante.

Para los agentes este hallazgo era prueba de que las intenciones del ciudadano estadounidense venía a Medellín a practicar actividades sexuales, por lo que no le permitieron el ingreso a al País.

Este tipo de hallazgos se han hecho comunes en los aeropuertos del país

Esta no es la primera vez que agentes de Migración Colombia hacen un hallazgo similar y lastimosamente es seguro que no será la última. Hace un mes en la misma terminal aérea encontraron a un viajero extranjero con un ‘arsenal’ de juguetes sexuales.

En esa ocasión encontraron en el equipaje de un viajero que pretendía entrar al país con juguetes sexuales, condones, lubricantes, látigos, esposas, consoladores y vibradores. Por las mismas razones que lo sucedido con el ciudadano estadounidense, no le permitieron la entrada al país.

Medellín ha incrementado controles para frenar el turismo sexual

Ante esta situación, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, informó que entre el 2024 y los casi 11 meses del 2025 se ha rechazado la entrada al país de 102 viajeros por este tipo de situaciones.

Fico aseguró que en Medellín se protege a la niñez y mostró su compromiso con frenar el turismo sexual en la segunda ciudad del país que más turistas extranjeros recibe al año.