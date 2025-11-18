Pillan a un hombre que pretendía viajar con más de 2 kilos de cocaína en la maleta de mano en el aeropuerto José María Córdova

Captura de hombre que pretendía viajar con más de 2 kilos de cocaína. (Foto: cortesía)

Hombre capturado al tratar de viajar con más de 2 kilos de cocaína desde Medellín

El pasado domingo, 16 de noviembre, en el aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín, se registró el hecho de un hombre que pretendía viajar con 2 kilos de cocaína en una maleta de mano. El sujeto fue capturado durante controles a pasajeros y equipaje en la sala de vuelos nacionales.

Según informó la Policía del Departamento en Antioquia, se logró la captura en flagrancia de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, durante actividades de registro, control y solicitud de antecedentes a pasajeros.

“Los hechos ocurrieron ayer 16 de noviembre de 2025, en horas de la mañana, en la sala de vuelos nacionales del aeropuerto José María Córdova, cuando las unidades policiales adelantaban controles al personal que se disponía a abordar vuelos con destino a la ciudad de Bogotá”, indicó la Policía a través de un comunicado.

Según la información, los uniformados lograron identificar a un sujeto oriundo de Bucaramanga, al realizar registro a los equipajes de mano, se encontraron con que llevaba una caja negra de fibra de vidrio que contenía cinco paquetes de diferentes tamaños, envueltos en papel carbón negro, papel aluminio, vinipel y papel dorado.

“En su interior se encontró una sustancia pulverulenta blanca con olor y características similares a la cocaína, con un peso total de 2.715 gramos en cada maleta”, confirmó la Policía.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 124 Local URI de Rionegro, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (Art. 376 del Código Penal).