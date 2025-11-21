Las dos alternativas que estudia el gobierno para poder traer a Colombia a Verónica Alcocer por cuenta de las restricciones

El escándalo de Verónica Alcocer no para, luego de trascendido que está viviendo en Suecia y que vive una vida de lujos y excentricidades rodeada de millonarios europeos. Hace unos días se conoció a través de uno de los medios de comunicación más leídos de Suecia que la exprimera dama lleva varios meses lejos de Colombia y del presidente Gustavo Petro.

Ante la situación, se aseguró que no estaba en Colombia porque no podía viajar, por lo que ahora la Casa de Nariño está estudiando dos alternativas para lograr su regreso al país.

¿Cómo será el regreso de Verónica Alcocer a Colombia?

Según indicaron la movilidad internacional de Alcocer se ha visto afectada por las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, a su familia y a algunos de sus funcionarios.

Según Néstor Morales en Blu Radio, el principal obstáculo para el regreso es que las aerolíneas están cancelando cualquier tiquete asociado al nombre de Alcocer.

Por eso, la primera opción del Gobierno es un nuevo viaje internacional del presidente Petro a Suecia. Aprovechando que estaría nominado al premio Right Livelihood, conocido como el “Nobel Alternativo”, otorgado por organizaciones civiles.

De esa manera si viaja a Estocolmo para cumplir con una agenda oficial, podría aprovechar para traer de regreso a la primera dama en el avión presidencial.

Sin embargo, esta alternativa tiene un problema y es que el premio indica que los nominados no puede divulgar que son nominados porque pierden el reconocimiento, por lo que anunciar un viaje exclusivamente para asistir a la ceremonia sería como una confirmación anticipada, por eso, la otra es que el Gobierno construya una agenda más amplia que incluya reuniones y otros actos diplomáticos.

La segunda opción, que sin duda es mucho más compleja involucra a la aerolínea estatal rusa Aeroflot, que la exprimera dama viaje desde Moscú hacia América Latina en un vuelo de Aeroflot, una compañía ya sancionada por Estados Unidos y, por tanto, ajena a las restricciones de la llamada “lista Clinton”.

Como Alcocer está en Estocolmo tendrá que conseguir un vuelo a Moscú, pero no se ha logrado, por lo que se planteó un desplazamiento terrestre entre ambas ciudades, en un trayecto de cerca de 25 horas por carretera en pleno invierno europeo.

Si llega, tendría que tomar un vuelo de Aeroflot rumbo a La Habana, ruta que existe desde la época de la Guerra Fría y que continúa operando. En Cuba, la primera dama podría ser recogida por un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para completar su regreso a Bogotá.