Medio de comunicación de Suecia hizo revelaciones sobre la vida de Verónica Alcocer en ese país

El nombre de Verónica Alcocer, la exesposa del presidente Gustavo Petro, ha cobrado relevancia internacional después de que fue incluida -junto al primer mandatario y a su hijo, Nicolás Petro- en la Lista Clinton. Además, ha trascendido que está viviendo en Suecia, donde un medio de comunicación le dedicó un extenso artículo.

(Lea también: Presidente Petro dice que la “extrema derecha” está “envidiosa” con Verónica Alcocer: “ya le hicieron mucho daño”).

Se trata de un reportaje de Expressen, uno de los medios de comunicación más leídos de Suecia. Allí revelan detalles de la vida que lleva la exprimera dama después de separarse del presidente Gustavo Petro.

Así mismo, mencionaron la compra que hizo Colombia de 17 aviones Jas Gripen en un acuerdo con la firma sueca Saab, una venta millonaria para reforzar la defensa y seguridad del espacio aéreo colombiano.

Según el medio de comunicación, la compra estuvo acompañada por el gobierno sueco en cabeza de su ministro de Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior, Benjamin Dousa (M), quien estuvo en una base aérea en Cali.

La vida privada de Verónica Alcocer en Suecia

Expressen también se refirió a los problemas económicos que estaría afrontando Verónica Alcocer, pues su dinero podría quedar congelado debido al temor que tienen los bancos de hacer cualquier negocio que implique una sanción de Estados Unidos.

Según Expressen, la primera dama se encuentra en Estocolmo, Suecia, como refugio después de los múltiples problemas que tuvo en Colombia. A esa ciudad habría llegado en octubre pasado. Su visita casi coincidió con la inclusión en la Lista Clinton.

En la actualidad, según el medio de comunicación, estaría viviendo en un apartamento en el centro de la capital sueca.

El medio Expressen calificó la vida de Verónica Alcocer en Colombia como rodeada de lujos. De hecho, recogió varios reportes de medios colombianos en los que se mencionan su ropa de diseñador, las influencias de sus amigos y su relación con el primer mandatario.

“En Suecia, Alcocer también lleva una vida exclusiva, según información de Expressen. Come en restaurantes de la zona de Stureplan, asiste a fiestas privadas y se la ha visto bailando en Noppes, un club privado fundado por el conde Carl Adam “Noppe” Lewenhaupt, amigo del rey. Tras el fallecimiento de Lewenhaupt en 2017, El club pasó a manos de su hijastro, Leonard Taube", reveló Expressen.

Además, mencionó a algunas personas que se han vuelto cercanas a Alcocer, como Kristofer Ruscon, propietario de una marca de champán sueca llamada Hatt et Söner y Olof Larsson, conocido por ser un “magnate de la relojería y multimillonario”.