Petro confirmó que habría gestionando una intermediación para un “gobierno compartido” en Venezuela para terminar la crisis

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, en donde a través de un extenso mensaje se refirió a la crisis venezolana reiterando su propuesta de una salida negociada. Lo que se convierte en una contradicción a lo que la Cancillería había asegurado luego de las declaraciones de la canciller, Rosa Villavicencio, en España.

Según el presidente, sí ha “participado activamente” y que intermedió entre el gobierno de Nicolás Maduro y el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Petro confirmó intermediación para salida negociada de Nicolás Maduro

“Participé activamente buscando un diálogo nacional en Venezuela, y medie algo entre el gobierno de Maduro y el de Biden, antes de elecciones. Se reunieron en Bogotá los gobiernos de Europa, EEUU, Venezuela y Colombia e hizo presencia la oposición venezolana. La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes", inició diciendo el presidente.

Petro destacó que no se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a María Corina Machado, “ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”.

Petro reveló que “tanto al gobierno de Biden, como a los miembros de la oposición Venezolana en reunión hecha en Bogotá, como a Maduro, les expuse la posibilidad de un gobierno compartido al estilo del Frente Nacional de Colombia, durante un tiempo que permitiera la construcción de confianza y la realización ahí sí de elecciones libres".

También agregó que “habíamos configurado una comisión internacional latinoamericana entre México de López Obrador, Brasil con Lula y mi gobierno, para posibilitar la mediación, pero el sectarismo reinante y el afán de Biden no permitieron alcanzar una salida negociada de ningún tipo”.

Finalmente, aseguró que “La gran guerra civil colombiana liberal/conservadora de mediados del siglo XX, demostró que las políticas de exclusión y de abolición violenta de la diferencia, no sirven para nada. Después de 300.000 asesinados en Colombia, hubo diálogo y un gobierno compartido que al menos supo terminar una violencia. Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas".