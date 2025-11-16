“Fueron reclutados forzosamente y se desempeñaban como combatientes”: mindefensa sobre menores muertos en bombardeo

No para la controversia a nivel nacional por el bombardeo contra las disidencias de alias Iván Mordisco en el que murieron siete menores de edad. En las últimas horas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, emitió un nuevo pronunciamiento en el que se explicó con detalle cómo se llevó a cabo el operativo militar.

(Lea también: Petro respondió a pronunciamiento de la Defensoría sobre bombardeo en el que murieron menores reclutados).

En una extensa publicación realizada en su cuenta oficial en la red social X, el ministro de Defensa manifestó que está comprometido con la protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Así mismo, señaló que como producto del bombardeo en el Guaviare, “neutralizaron” a 26 combatientes que serían responsables de ataques contra las comunidades civiles.

“Medicina Legal confirmó que, lamentablemente, entre los fallecidos se encontraban 7 adolescentes. Citados adolescentes fueron reclutados forzosamente y se desempeñaban como combatientes ilegales en función continua de combate. Sin embargo, otros 3 adolescentes fueron recuperados con vida”, puntualizó el ministro de Defensa.

Según el ministro Sánchez, no resultaron afectadas personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que debe aplicarse en contextos de conflicto armado. De hecho, Sánchez ya se había pronunciado antes en ese sentido advirtiendo que los menores de edad reclutados pierden protección debido a que se convierten en combatientes, una premisa que fue esbozada por varios de sus antecesores durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

Sánchez también recordó que se respetaron distintos principios en el uso de la fuerza y reiteró algo que ya había mencionado el presidente Gustavo Petro: que el bombardeo contra las disidencias buscaba proteger a 20 militares en riesgo debido a lo que calificó como una “desventaja táctica”, pues podían ser emboscados.

“El ataque se focalizó contra alias pescado y alias Jimmy Martínez, principales y peligrosos cabecillas que estaban con la estructura criminal. El material de guerra incautado incluye: 6 ametralladoras, 24 fusiles, 3 morteros, casi 30.000 municiones, 51 minas antipersonales. De no haber sido por la rápida y oportuna acción militar legítima y necesaria, hoy tal vez el pais entero -y las familias de estos valientes militares- estaríamos lamentando un atentado terrorista y ataque a la tropa, o asesinatos y crímenes contra la población civil por parte de esta amenaza”, añadió el ministro de Defensa.

¿Se mantendrá en su cargo el ministro de Defensa?

El bombardeo que se ejecutó en el Guaviare y las declaraciones posteriores del ministro de Defensa han generado indignación en varios sectores de la opinión pública. Incluso, dentro del mismo Pacto Histórico se han elevado voces rechazando los bombardeos.

Adicionalmente, se conoció que la representante a la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda, presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa el próximo martes 18 de noviembre. Si el Gobierno no consigue los votos suficientes para defender a su ministro, podría terminar saliendo de su cargo.