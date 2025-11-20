Indignante: inquilinos se apoderaron de la vivienda de un adulto mayor y vecinos los sacaron a las malas

Inquilinos se apoderaron de la vivienda de un adulto mayor y vecinos los sacaron a las malas

Por medio de TikTok ha estado rondando el caso de la familia Rubiano, el cual fue expuesto también por medio de Séptimo Día del canal Caracol, en donde denunciaron que sus inquilinos se habían apoderado de su casa en el barrio Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá. Los implicados eran Armando Alaguna y María Lozano, quienes llevaban más de dos años sin pagar el debido arriendo y sin desalojar la casa a petición del dueño, el señor Hector Rubiano.

Esta familia llevaba el mismo tiempo reclamando el inmueble, tanto así que tuvieron que llevar el caso al famoso programa, ante la visibilidad, la comunidad presionó hasta lograr que la propiedad volviera a manos del dueño legítimo. Todo inicio a partir de que una de las hijas de Héctor fue quien decidió organizar plantones y protestas pacíficas, así lo manifestó en su cuenta de la mencionada red social.

La joven junto a su hermana afirmaba que en este momento no tenían donde vivir y que incluso su padre tuvo que vender la finca para así poder pagarle a los abogados para que los ayudaran a recuperar la vivienda, el caso generó tan indignación que la comunidad se reunió frente al inmueble, sin moverse hasta que los arrendatarios salieran.

La historia se remonta a 1984, cuando Héctor, campesino proveniente de Turmequé, Boyacá logró comprar la casa tras décadas de trabajo como agricultor, para el año 2009 la puso en arriendo, debido a que seguía viviendo en Boyacá. En ese momento ingresaron los arrendatarios que, con el tiempo, pasaron de pagar cumplidamente a generar sospechas sobre querer adueñarse del recinto.

En los diferentes testimonios, las hijas del señor Rubiano indicaron que entre 2022 y 2023, Armando y su pareja dejaron de pagar, se volvieron esquivos y, lo más grave, sacaron a ellas del tercer piso, de un día para otro cambiando la chapa. De hecho, les dieron solo unos minutos para sacar algunas de sus pertenencias, pero que muchas de ellas quedaron allí dentro, pero a la par los rumores de que la pareja estaba moviendo papeles y que ya eran los dueños de la casa, crecían.

La situación legal se agravó significativamente cuando el señor Héctor inició un proceso de restitución del inmueble, a lo que María Leonilde Lozano respondió interponiendo una demanda de pertenencia, argumentando haber poseído el bien como dueña por un lapso de 30 años, los cuales obviamente no habían transcurrido.

Esta reclamación de dominio resulta controversial, ya que Rubiano posee las escrituras del inmueble desde hace más de tres décadas y, además, existe un contrato de arrendamiento formalmente firmado por la señora Lozano en el año 2009.