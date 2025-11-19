Absurdo: Joven fue atropellada y asesinada por su pareja luego que se bajara del carro al tener una discusión

Joven fue atropellada por su pareja luego de discusión en Bogotá. (Foto: captura de video Noticias Caracol 19 de noviembre 2025)

En la noche de este martes, 18 de noviembre, se registró un caso que ha generado fuerte indignación por la violencia contra la mujer de la que fue víctima una joven de 23 años en Bogotá. Según se estableció de manera preliminar, la joven se encontraría con un grupo de amigos y al término del partido de la Selección Colombia, cuando Laura Fabiana León recibió la llamada de su pareja, quien habría dicho que la llevaría a su casa.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, el hecho se registró en la parte norte del centro comercial Bulevar Niza, en el noroccidente de la capital del país.

Brutal: Joven fue asesinada por su pareja quien la atropelló en Bogotá

De acuerdo con las primeras versiones, la joven tuvo una discusión con el hombre al interior del vehículo, ella decidió bajarse y en ese momento fue que la atropelló.

El hecho sucedió luego de la medianoche, cuando fue encontrado el cuerpo de la Laura Fabiana León en un costado de la vía, específicamente en la calle 127 con avenida Suba, al norte de Bogotá.

La joven fue atropellada cuando, presuntamente, se habría bajado del carro para hablar con una amiga, y fue en ese momento cuando aceleró y la atropelló.

El teniente Coronel, Juan Mantilla, oficial de Inspección de Policía le dijo al Ojo de la Noche, indicó que “se presenta una colisión de un vehículo automóvil contra una mujer, situación que le genera el fallecimiento de esta persona en este sitio. Es de anotar que es conocido por las autoridades de tránsito, con el fin de indagar y esclarecer lo que ocurrió en el lugar de los hechos”.

Los amigos de la víctima identificaron al sujeto y le entregaron los datos a las autoridades, que buscan el vehículo con el que asesinó y escapó, que sería un Chevrolet Aveo.