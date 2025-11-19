Grave accidente de tránsito entre un carro y una tractomula: el vehículo quedó abierto por la mitad

Un grave accidente de tránsito se presentó en la vía que conecta a los departamentos de Norte de Santander y Cesar, entre las ciudades de Ocaña y Aguachica. En esta importante vía una tractomula y un carro particular protagonizaron un grave accidente de tránsito en el que quedó plasmada la gravedad del siniestro vial.

Los vídeos compartidos en redes sociales por medios locales dan fe de un grave accidente de tránsito que tiene bloqueada la principal vía que conecta a la región del Catatumbo con el departamento de Cesar. El bloqueo se da principalmente porque la tractomula quedó volcada y atravesada en ambas calzadas de la vía, impidiendo el paso en cualquiera de los dos sentidos.

Por su parte, el vehículo particular quedó quebrado prácticamente por la mitad y en perdida total, con el motor totalmente destrozado, la puerta del conductor desprendida y en general todo el vehículo roto. Lo impactante del caso es que el conductor del vehículo quedó empotrado contra el chasis y no podía salir del carro.

Por ahora no se sabe la causa del siniestro, pero las primeras hipótesis indican que alguno de los dos vehículos iba superando el límite de velocidad e invadiendo el otro carril, por lo que terminaron estrellándose de frente.

Otra hipótesis que toma fuerza es que alguno de los dos vehículos, en exceso de velocidad, intentó adelantar en una zona prohibida, generando el impactante siniestro vial que tiene paralizada a esta importante vía nacional.

Finalmente, las autoridades recordaron que en carretera, en ciudad y cualquier momento al volante se deben respetar las normas de tránsito, los límites de velocidad y, en general, se debe proteger la vida de todas las personas.