EE.UU. y la FIFA presentan el FIFA PASS: la alternativa que permitirá acceder más fácil a la visa para ir al mundial

El mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México está a la vuelta de la esquina y si usted es de los que acostumbra a dejar las cosas para última hora Gianni Infantino y Donald Trump pensaron en usted. Desde la Casa Blanca se anunció la creación del FIFA PASS, una herramienta que le permitirá acelerar el proceso de visado para que esté listo a tiempo para viajar al mundial.

Este programa no dará visas especiales ni se saltará pasos esenciales del estricto trámite de visado de Estados Unidos, lo que hará es acelerar el proceso, adelantar citas y darle prioridad a estas solicitudes para que estén a tiempo de cara al Mundial 2026. Ahora bien, no cobija a cualquier persona y debe cumplir ciertos requisitos.

Quiénes pueden acceder al FIFA PASS

Desde la FIFA y el propio Gobierno de Estados Unidos informaron que solamente las personas que ya han comprado y poseen entradas para el Mundial de la FIFA 2026 pueden acceder a este beneficio, el cuál dará citas prioritarias a quienes no cuenten con la visa.

Estas personas serán elegibles dentro de una plataforma conjunta en la que se deben inscribir para que sus trámites sean acelerados y puedan tener en su poder la visa americana antes del inicio del Mundial 2026.

Este es el proceso para acceder al FIFA PASS

Para acceder al FIFA PASS debe haber comprado por lo menos una entrada para el Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá e inscribirse en la plataforma web que se habilitará a principios del 2026. Ahora bien, desde la FIFA y el Gobierno de los Estados Unidos fueron enfáticos en asegurar que la solicitud ya debe haber sido solicitada y si no lo ha hecho debe hacer lo más pronto posible.

En resumidas cuentas, para acceder al FIFA PASS debe:

Tener una boleta oficial para un partido del Mundial de la FIFA 2026

para un partido del Mundial de la FIFA 2026 Inscribirse en la plataforma web que habilitará la FIFA a principios del 2026

Finalmente, es importante aclarar que el hecho de haber comprado una boleta y de estar inscrito en la plataforma del FIFA PASS no le garantizará obtener una visa, ya que el proceso sigue siendo el mismo.

Por esto, también le recuerda a quienes deseen beneficiarse de este programa que deben ir adelantando todos los trámites y documentos requeridos en el proceso para que sea lo más rápido posible. Además, toda la información oficial de la FIFA con respecto al FIFA PASS y los requisitos para entrar a los tres países anfitriones los puede conocer en el siguiente enlace: fifa.fans/3LzLMXd