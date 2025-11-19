Golpe al microtráfico en Bogotá: Desarticulan ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’, bandas que movían $200 millones mensuales

Captura de las bandas 'La Esperanza' y 'Perseo', dedicadas al microtráfico en Suba y Bosa.

Cayeron las bandas criminales ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’ que distribuían drogas y estupefacientes en las localidades de Suba y Bosa. Según las investigaciones de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, estas estructuras se dedicaban a vender droga en parques, cerca de colegios y empacaban estupefacientes en dulces. Además, se les atribuye participación en cinco homicidios.

Mediante agentes encubiertos y 18 diligencias de allanamientos las autoridades lograron la captura de 23 hombres y mujeres, sindicados de hacer parte de las bandas ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’.

Videos y seguimientos realizados por investigadores, evidencian como realizaban la venta de drogas en entornos escolares y parques, escondidas en dulces. Se estima que las rentas criminales de estas dos estructuras criminales llegaban a 200 millones de pesos mensuales.

“Es un resultado importante que nos impulsa a seguir trabajando por desarticular estructuras que atentan contra los niños, contra los jóvenes y contra la convivencia en nuestros barrios”, señaló el mandatario. “En Bogotá capturamos en promedio 21 personas al día por tráfico de estupefacientes, más de 6.000 en lo corrido del año”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Captura de la banda ‘La Esperanza’

Tras 20 meses de investigación, la Policía capturó a 11 integrantes de la estructura ‘La Esperanza’, dedicada al expendio de bazuco y marihuana en parques y zonas de tolerancia del barrio San Martín. Entre los capturados está el cabecilla alias Daniel, quien era el encargado de conseguir el estupefaciente y distribuirlo a otros integrantes de este grupo delincuencial para su comercialización. Se incautaron 60 gramos de marihuana, 84 gramos de bazuco y cuatro dispositivos móviles. A esta organización se le atribuyen tres homicidios por control territorial.

Caída de la banda delincuencial ‘Perseo’

En 11 allanamientos fueron capturados 12 integrantes de la banda ‘Perseo’, responsables de vender droga en parques y entornos educativos mediante camuflaje en envolturas de dulces. ‘Benja’ y ‘La Patrona’, quienes se encargaban de dosificar y transportar los estupefacientes en un vehículo de servicio público de su propiedad, desde Ciudad Bolívar hasta Suba, eran los cabecillas de la organización.

Se les incautó un revólver calibre 38, una pistola traumática, 220 gramos de marihuana y 22 dosis de bazuco. A esta banda se le imputa un doble homicidio en el barrio La Estrella.