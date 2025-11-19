Pilas con las criptomonedas: Desmantelan banda que creó plataformas para estafar y afectarle el bolsillo

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una banda en Medellín que estaría operando una plataforma falsa en la que ofrecían inversiones en acciones y activos digitales. Según la investigación, esta red habría logrado engañado a cientos de personas en Colombia, Chile y Perú, por lo que se metió al bolsillo más de 71.000 millones de pesos durante el 2021 y octubre de 2025.

Según las pruebas que logró recopilar el ente acusado, esta organización utilizaba las redes sociales para promover supuestos negocios de inversión con promesas de ganancias rápidas.

Ofertas de ganancias rápidas en las redes sociales terminaron siendo estafas

“Con atractivas publicaciones por redes sociales, la organización ilegal captaba la atención de incautos, que posteriormente eran contactados por vía telefónica y convencidos de transferir entre 200 y 250 dólares para inscribirse al esquema ilícito y obtener supuestas ganancias a corto plazo”, indicó el ente acusador.

Sin embargo, una vez obtenían los recursos, nada era realmente invertido. Los falsos asesores mantenían comunicación constante con las víctimas, mostraban gráficas ficticias de supuestos dividendos y les exigían aumentar sus aportes, bajo la advertencia de que no podían retirarse del programa.

“Se conoció que les pedían a los clientes instalar en sus dispositivos herramientas conocidas como ‘Anydesk’ o ‘Imperios’, con la idea de que pudieran verificar los avances de las inversiones. En realidad, las herramientas le permitían a la red delincuencial acceder y tomar el control de celulares y computadores de forma remota para apoderarse de las claves personales y de los productos bancarios”, agregó la investigación.

Como resultado de los operativos, 14 presuntos integrantes de la estructura fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de estafa por medios informáticos, hurto por medios informáticos, violación de datos personales (en modalidad de delito masa), concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno de los capturados aceptó los cargos.

Entre los investigados se encuentra el presunto cabecilla, el ciudadano mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel; así como José Mauricio Murcia Martínez, alias Murcia, señalado de mover el dinero ilícito; y Daniel López Uribe, abogado acusado de crear las empresas fachada.

También fueron vinculados los managers del call center y asesores Jefferson Duván Sánchez Lopera, Valentina Galvis Quintero, Robert Cepeda Orozco y Juan Carlos González Alian; y otros presuntos integrantes: María Paula Gonzáles Rojas, Rodolfo Andrés Cepeda Orozco, Andrés Felipe Villada Trujillo, Yudy Viviana Tabares Gonzáles, Paula Andrea Londoño Isaza, José Simón Mosquera Muñoz y Juliana Tabares León.

Por orden del juez, tres de los procesados fueron enviados a la cárcel, mientras que los demás deberán permanecer privados de la libertad en casa por cárcel mientras avanza el proceso judicial.