Petro aclaró que sí compartirá información con agencias de seguridad norteamericanas pero con condiciones

El presidente Gustavo Petro aclaró la orden que había dado y publicado a través de sus redes sociales, en la que indicó que no compartiría más información con las agencias de seguridad de Estados Unidos, por los constantes ataques en el Caribe por las fuerzas militares norteamericanas.

“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño“, escribió el mandatario en X, antes Twitter, este miércoles 12 de noviembre.

Petro aclaró que sí compartirá información con las agencias de seguridad de Estados Unidos

Este jueves, 13 de noviembre, envió otro mensaje, en el que aseguró que sí compartirá información con agencias norteamericanas pero con condiciones.

“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menos cabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas", dijo el presidente en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter.

Aseguró que “Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes, pero eso significa que seamos aliados de los narcos. Son nuestro enemigo, y ellos me devuelven mis investigaciones y golpes, que son los más duros que gobierno colombiano alguno, ha propiciado contra las mafias, amenazando a mis hijas y nietas de muerte en Marsella y en Bogotá“.

Además, anunció que ”pondré de embajadora ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar. Para el presidente destruir las mafias multipropósito es una prioridad sin distinción tal como se lo dije personalmente al presidente Biden. Mi palabra tiene valor y poder. La mafias en latinoamericana son de las principales estructuras de destrucción del proyecto democrático y son corresponsables del genocidio del pueblo colombiano, latinoamericano y del Caribe".

Finalmente, concluyó su mensaje diciendo que “si las mafias de Colombia trafican con insumos del fentanilo, se destruyen con mayor razón, porque el fentanilo es 30 veces más peligroso que la cocaína y es la ciencia la que debe guiar la lucha contra el narcotráfico .Con mi vida he defendido la causa de la destrucción de las mafias y así será siendo, que nadie lo dude".