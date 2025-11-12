Petro ordenó suspender el intercambio de información con las agencias de seguridad de EEUU

El presidente Gustavo Petro anunció que ordenó suspender el intercambio de información y otros tratos con agencias de seguridad de Estados Unidos. El mandatario habría tomado esta decisión como respuesta a los constantes ataques en el caribe por parte del gobierno norteamericano a las llamadas narcolanchas.

Petro publicó la orden a través de su cuenta de X, antes Twitter, en donde reposteó la decisión del gobierno del Reino Unido de suspender también el intercambio de información con el gobierno norteamericano.

También le puede interesar: Brutal: Cerca de 200 motociclistas lincharon al conductor de una camioneta que habría escapado al atropellar a dos moteros

Por ataques en el Caribe, Petro ordena suspender intercambio de información con Estados Unidos

Según conoció CNN, "El Reino Unido ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que son ilegales, según informan fuentes a CNN".

La publicación fue reposteada por el mandatario de los colombianos, quien escribió a través de sus redes sociales: “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses“.

Además, el presidente aseguró que esta medida se mantendrá hasta que se detengan los ataques que adelanta el gobierno norteamericano en aguas internacionales.

“Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, agregó el presidente.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y le respondieron al presidente: "La cooperación con EE. UU. ha sido clave para la seguridad, la inversión y el desarrollo de Colombia. Romper ese vínculo por motivos ideológicos sería un grave retroceso en una relación de más de 200 años“, ”También sacar las bases militares estadounidenses de Colombia“ y ”Es un error enorme. La cooperación es fundamental en la lucha contra el narcotráfico y para la seguridad regional. Mientras se enfrenta con dureza a nuestro aliado más importante, se muestra complaciente con el régimen de Maduro, aliado de narcotraficantes y guerrillas“.