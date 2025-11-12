Revelan nuevo parte médico de los niños que fueron atropellados por un taxista en el sur de Bogotá

Después de que se confirmó la lamentable noticia de la muerte de una menor de edad atropellada por un taxista en el sur de Bogotá el pasado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal, la Alcaldía publicó un nuevo reporte sobre el estado de salud de las demás víctimas que resultaron afectadas en el mismo accidente vial.

El comunicado de prensa fue emitido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. y se refirió a tres pacientes que se encuentran bajo sus cuidados.

Entre otras cosas, se conoció que las personas involucradas en estos hechos están recibiendo atención especializada integral en esa institución de salud.

Sobre el menor de los pacientes, un niño de apenas 7 años de edad, señalaron que sigue en “estado crítico” y está recibiendo el tratamiento pertinente para su estado de salud.

Frente a la niña de 12 años se conoció que está hospitalizada, se encuentra estable y está recibiendo un “acompañamiento integral por parte de los equipos de salud mental, en el marco del proceso de duelo familiar”.

Entre tanto, se conoció que un paciente de 27 años llegó al servicio de urgencias del Hospital La Victoria el pasado 10 de noviembre. Desde allí, ordenaron su traslado el mismo día hacia el Hospital Santa Clara con la intención de darle lo que calificaron como un manejo especializado.

“El Distrito reitera su compromiso con una atención digna, humana y continua, así como su solidaridad con las familias de los pacientes, a quienes se brinda acompañamiento psicosocial permanente”, puntualizó la Alcaldía de Bogotá en su comunicado.

Taxista aceptó cargos que le imputó la Fiscalía

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación ya adelantó la respectiva judicialización del taxista que habría protagonizado el accidente en estado de embriaguez.

“Un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas", puntualizó la Fiscalía y advirtió que el procesado aceptó los cargos que le imputaron.