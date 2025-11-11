Atención: murió una de las menores arrolladas por taxista en el sur de Bogotá

Foto del momento del accidente de tránsito que involucró a un taxista en estado de embriaguez y a varios menores.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó a través de su cuenta oficial en la red social X. que murió una de las menores atropelladas por un taxista en el sur de la capital.

“Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales”, aseguró Bermont en su publicación.

El accidente que se presentó en Bogotá el pasado 8 de noviembre dejó un total de 11 personas heridas, varias de ellas de gravedad. Al parecer, el conductor del vehículo habría estado ebrio y conduciendo con exceso de velocidad cuando protagonizó el siniestro vial.

Taxista que atropelló a 11 personas ya fue judicializado

Entre tanto, el taxista responsable del grave accidente quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que ya adelantó su judicialización.

“Las verificaciones realizadas en el lugar de los hechos y los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que el taxista, en atención a la condición que presentaba, perdió el control del automotor, colisionó contra varios peatones que estaban en una esquina y terminó contra la fachada de un inmueble. Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas”, señaló la Fiscalía en un boletín de prensa publicado el pasado lunes 10 de noviembre.

Así mismo, se conoció que durante la diligencia judicial el conductor de taxi decidió aceptar los cargos y ahora tendrá que cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario.