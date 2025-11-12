Video: policía golpeó a un ciudadano, lo dejó inconsciente y le abrieron una investigación

Policía fue grabado golpeando a un ciudadano en el Chorro de Quevedo de Bogotá

Recientemente se conoció un señalamiento contra uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá por un presunto caso de abuso policial registrado en el sector del Chorro de Quevedo, en pleno centro de la capital.

En un video, que ha sido ampliamente difundido en las redes sociales, se observa cómo un uniformado golpea a un ciudadano y lo deja inconsciente en el piso.

Ante la indignación que ha generado este hecho, la Policía Nacional publicó un comunicado de prensa refiriéndose a estos hechos presentados en la localidad de La Candelaria. Además, entregó nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Según la Fuerza Pública, los uniformados que se encontraban en el Chorro de Quevedo estaban atendiendo un requerimiento ciudadano contra unas personas que habrían estado escuchando música a alto volumen y consumiendo licor en la calle.

“Durante este procedimiento, los uniformados dieron la orden de policía a estos ciudadanos que hicieron caso omiso y uno de ellos, en alto grado de exaltación, insultó a las autoridades”, advirtió la Policía en su pronunciamiento. “Uno de los uniformados reaccionó de manera desproporcionada contra este ciudadano, que fue trasladado a centro asistencial. En este hecho resultaron lesionados dos uniformados”, agregó la Policía.

Le abrieron investigación al policía que tuvo la reacción violenta

Entre tanto, la Policía fue clara en rechazar el comportamiento del uniformado y reveló que abrió una investigación disciplinaria en su contra.

Entre tanto, varias figuras políticas han manifestado su indignación no solo por el golpe que le propinó el uniformado a un ciudadano, sino también porque otra agente le dice a una persona que no puede grabarla para subir el video a redes sociales.

“Ambas conductas son inaceptables y vulneran derechos. Grabar un procedimiento policial es legal: los uniformados son funcionarios públicos y sus actuaciones pueden ser registradas y vigiladas. Este hecho debe ser investigado a fondo y derivar en sanciones ejemplares. La confianza ciudadana en la institución no se gana con violencia ni censura”, indicó la concejal de Bogotá del Pacto Histórico Heidy Sánchez-Barreto.