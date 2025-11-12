Brutal: Cerca de 200 motociclistas lincharon al conductor de una camioneta que habría escapado al atropellar a dos moteros

En las últimas horas se conoció el brutal caso de justicia por mano propia que se registró en Bogotá, luego que el conductor de una camioneta que habría golpeado a dos moteros e hubiera escapado del sitio, habría provocado que decenas de motociclistas lo persiguieran, lo detuvieran y terminaran linchando.

Según conoció el Ojo de la Noche, el conductor durante la persecución habría golpeado a otras motocicletas, incluida la de una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá que había sido alertada del caso.

Conductor de una camioneta murió linchado luego de haber atropellado a dos moteros

El hecho se registró inicialmente en la carrera 68 con Américas, cuando el conductor abordo de su camioneta atropelló a un motociclista, que resultó lesionada. En ese momento varios moteros que se encontraban cerca inician la persecución de la camioneta.

La persecución inició en la Avenida Las Américas en sentido occidente y el conductor terminó golpeando a otro motero y a una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En el momento en el que ingresó a un barrio, frente al conjunto residencial Tierra del Sol, localidad de Kennedy, fue interceptado por decenas de moteros que lograron detenerlo, bajarlo del vehículo y golpearlo.

De acuerdo con las mismas imágenes que compartieron los moteros del hecho, fueron más de 200 motociclistas los que habrían participado de este hecho.

El hombre, que presuntamente estaría en estado de embriaguez, recibió golpes con puños, patadas, palos, piedras y hasta cadenas.

Finalmente, al sitio llegaron más uniformados de la Policía, que lograron controlar la agresión y tratar de trasladar al hombre a recibir atención médica; sin embargo, por la gravedad de las agresiones que recibió, el conductor de la camioneta murió en el camino, porque llegó sin signos vitales.

De acuerdo con Blu Radio, el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, confirmó que “desafortunadamente me permito informar un lamentable hecho sucedido aquí en el sector del Tintal de la localidad de Kennedy. Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual desde la avenida carrera 68 con las Américas venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados".

El mismo medio indicó que por estos hechos no se han reportado los moteros lesionados hasta el momento.