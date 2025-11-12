“Ha faltado autocrítica y diálogo con Estados Unidos”: Luis Gilberto Murillo sobre crisis entre Trump y Petro

El excanciller y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo jugó un rol clave en las políticas internacionales del Gobierno Petro durante su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En entrevista con PUBLIMETRO, se refirió a la más reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos tras la descertificación en la lucha contra el narcotráfico y la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton.

Vale decir que en un comienzo Murillo fue embajador de Colombia en Estados Unido. De hecho, el precandidato recordó que durante la etapa temprana del actual gobierno colombiano -que coincidió con el tramo final de la administración Biden- hubo un manejo constructivo y basado en la institucionalidad.

Sin embargo, advirtió que con la llegada de la administración Trump hubo un cambio sustancial. “En lugar de moverse hacia la construcción de confianza, en una hoja de ruta de encontrar puntos comunes, se llevó más a incrementar el conflicto. Se escaló mucho más el lenguaje, que no condujo a una buena interlocución y tiene al país en un momento difícil en la relación con Estados Unidos”, advirtió Murillo.

“Se ha presentado mucha provocación”: Murillo sobre relación entre Petro y Trump

En todo caso, el excanciller señaló que el mero hecho de que las relaciones diplomáticas no hayan tenido una ruptura, pese al complejo momento que atraviesan los dos países, es un punto a favor.

“Más allá de eso, hay que regresar a una buena interlocución y a la construcción de confianza. Todavía no estamos allá. Se han cometido errores, aunque yo diría que son errores de parte y parte. Se ha presentado mucha provocación, mucho uso de las redes, y no se le ha dado espacio a la sensatez y a la diplomacia”, explicó Murillo.

Adicionalmente, Murillo se refirió a la descertificación y advirtió que sin duda tiene tintes políticos. “Hay elementos que sí son muy puntuales y requieren de autocrítica de Colombia en términos de lo que nos hemos propuesto en la lucha contra los cultivos ilícitos, cómo se comporta ese indicador, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer”, puntualizó Murillo. “Ha faltado un poco de autocrítica y diálogo con Estados Unidos frente a cuál es la nueva ruta en la lucha contra los narcóticos”, concluyó el excanciller.

Sobre las salidas para este complejo momento, señaló que debería considerarse la posibilidad de incluir a terceros que medien en la crisis y echar mano de canales diplomáticos no formales que pueden incluir a organizaciones de la sociedad civil, grupos afro, indígenas, campesinos, empresarios y académicos que tienen buenas relaciones con Estados Unidos.