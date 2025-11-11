“He ordenado el bombardeo”: Petro confirma ofensiva contra la estructura de ‘Iván Mordisco’

Gustavo Petro realizó un discurso durante la marcha en Bogotá por el Día Mundial de los Trabajadores.

El presidente Gustavo Petro dio a conocer en la noche de este lunes 10 de noviembre, que ordenó a las fuerzas militares bombardear las estructuras de alias ‘Iván Mordisco’, líder del EMC (Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc).

Por medio de una publicación en sus redes sociales expresó:

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares“.

Horas antes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya había dado a conocer el operativo militar que se estaba realizando en la zona.

“Desde la madrugada, nuestras fuerzas militares y Policía de Colombia están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare, contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento”, escribió el funcionario público.

Igualmente, la publicación iba acompañada con la imagen de este criminal en la que las autoridades ofrecen una recompensa de 5 mil millones de pesos por quien tenga información que ayude a su captura.

Petro exige sanción para congresistas que viajaron a Miami a conspirar contra el gobierno

En un acto de memoria y denuncia, el presidente Gustavo Petro lanzó una acusación directa contra congresistas y dirigentes políticos colombianos que, según él, viajaron a Miami para conspirar contra su gobierno.

“Los señores congresistas y dirigentes políticos que fueron a Miami a buscar el camino por medio del cual podían ganar las elecciones en Colombia, destruyendo incluso la persona del presidente de la República, son delincuentes. Y deben ser juzgados”, afirmó ante cientos de asistentes en Santa Marta, durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por el genocidio contra la Unión Patriótica.

El evento, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue escenario también de un llamado a la movilización popular. El jefe de Estado no solo pidió perdón en nombre del Estado por el asesinato de miles de militantes de la UP, sino que denunció una continuidad de la violencia política, ahora disfrazada de persecución judicial internacional.

El mandatario señaló que la campaña para encarcelarlo en Estados Unidos está siendo impulsada por sectores conservadores, en alianza con figuras como el senador estadounidense Bernie Moreno, hermano de Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Es una vendetta personal”, dijo el presidente, recordando sus primeros debates en el Congreso contra el lavado de activos y la especulación inmobiliaria.

También mencionó al expresidente Andrés Pastrana, a quien acusó de estar también detrás de esta ofensiva.

El presidente insistió en que esta conspiración representa una traición al pacto democrático consagrado en la Constitución de 1991. “Eso no se le hace a la Constitución del 91 ni al pacto democrático”, afirmó, dirigiéndose al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, y exigiendo que se inicien procesos judiciales contra los responsables.

El presidente contrastó su postura con la de Salvador Allende, recordando que el líder chileno también confió en el respeto constitucional y fue traicionado. “Nosotros tenemos que responder de otra manera, que no es con las armas, creo yo, espero no equivocarme”, dijo, reafirmando su compromiso con la vía democrática.