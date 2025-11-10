Petro reveló la solicitud que le hizo personalmente a Uribe: “Hermano, vamos a la JEP ambos”

El presidente Gustavo Petro en el marco de la Cumbre de la Celac que se llevó a cabo en Santa Marta, dio un discurso que llamó la atención por los temas que abordó. El mandatario durante su intervención se refirió a una supuesta conversación que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe.

Según Petro, le pidió al líder del Centro Democrático, presentarse ambos a la Justicia Especial para la Paz (JEP) con el objetivo de contar toda la verdad.

“Y no hablo con el odio, se lo dije personalmente: hermano, vamos a la JEP ambos, es la verdad lo que hay que priorizar, se lo dije personalmente, no me interesa que lo juzguen afuera, me interesa cuidarlo y a sus hijos y a sus bienes”, expresó el jefe de Estado.

Igualmente, Petro dejó claro que su intención es que haya un “acto de reconciliación, el perdón social, el perdón social que defendí en la campaña electoral, la cual me lo volvieron un pacto con el narcotráfico en las cárceles como si fuera cierto, cuando era un cura que iba a las cárceles a buscar que los victimarios no mataran a la gente desde la cárcel en las comunidades”.

Es importante señalar, que tanto Petro como Uribe han protagonizado fuertes disputas de ideas a lo largo de más de 20 años, ya que se encuentran ideológicamente en orillas diferentes.

Por otro lado, semanas atrás excombatientes de las Farc manifestaron su voluntad de que el expresidente Uribe, compareciera ante la JEP, sin embargo, exmagistrados de este tribunal han señalado que el también excongresista no tiene delitos relacionados a violaciones de derechos humanos y tampoco perteneció a algún grupo armado o la Fuerza Pública.

Al respecto, el Álvaro Uribe no se ha pronunciado sobre este supuesto encuentro.