“Este personaje no pasaría un examen toxicológico”: Mafe Cabal sobre el semblante del presidente en acto oficial

El presidente Gustavo Petro volvió a generar polémica por su semblante y su apariencia durante un acto oficial, en el que le pidió perdón a la Unión Patriótica en nombre del Estado colombiano. En este evento se le vio al mandatario sudoroso y con la voz dubitativa, por lo que para personas como María Fernanda Cabal, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia.

Ante las imágenes del mandatario en un estado extraño, varios políticos opositores aprovecharon para revivir el debate sobre si el presidente debería someterse a exámenes toxicológicos, con el fin de determinar si es o no apto para dirigir al país.

Una de las principales voces en revivir esta polémica fue la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien en su cuenta de X compartió un fragmento de la intervención del presidente Petro y lo acompañó con el siguiente mensaje: "Este personaje no pasaría un examen toxicológico. ¿Ustedes qué opinan?“.

Petro le dejó su recado a Uribe y le recordó que lo invitó a la JEP

Ahora bien, aunque el presidente no ha respondido a este ‘ataque’ de María Fernanda Cabal, si encendió otra polémica en medio del acto en el que se encontraba. Gustavo Petro le recordó al expresidente Uribe que lo invitó a la JEP y él no ha querido ir.

“Se lo dije personalmente: hermano, vamos a la JEP, ambos. Es la verdad lo que hay que priorizar. Se lo dije personalmente, no me interesa que lo juzguen afuera. Me interesa cuidarlo y a sus hijos y a sus bienes. Me interesa incluso que haya un acto de reconciliación o como decía en campaña, el perdón social”, aseguró el presidente Petro.

En respuesta, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó corto, pero contundente: “El presidente Petro nunca me invitó a la JEP, esas 4 reuniones con él me llevaban era al bobicomio“.