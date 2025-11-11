Ricardo González no aceptó los cargos que le hizo la Fiscalía de homicidio agravado por la muerte de Esteban Moreno

En la mañana de este lunes 10 de noviembre, se conoció que Ricardo Rafael González Castro, el segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, se entregó a las autoridades.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación imputó al joven como coautor en modalidad dolosa el delito de homicidio agravado.

Se escucha cuando la fiscal expresa:

“Usted Ricardo Rafael González, le propinó una patada en la espalda de tal fuerza, que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente. Aprovechando la situación de indefensión en que lo habrían colocado, ambos continuaron golpeándolo dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y tórax".

Cuando avanzaba la audiencia, la juez encargada del caso le preguntó directamente si aceptaba los cargos que le hizo la Fiscalía General de la Nación.

A lo que Ricardo González contestó:

“No su señoría, no aceptó cargos”.

Abogada del joven señalado por la muerte del estudiante de Los Andes

La abogada defensora de Ricardo González, dio nuevos detalles sobre su cliente.

Entre otras cosas, advirtió que la intención de González, quien se trasladó desde Bogotá con rumbo a Cartagena, nunca fue evadir a las autoridades que lo estaban buscando. Según ella, no viajó a Cartagena para huir, sino para estar con su núcleo familiar.

“Ya tienen materializada su captura. Ya le leyeron sus derechos en presencia de la defensa y del Ministerio Público”, expresó la abogada en conversación con varios medios de comunicación.“El mismo papá desde un principio ha señalado la importancia de presentarse ante la justicia y aclarar la situación de lo acontecido. Eso hizo”,agregó la abogada.

Antes de que se realizara la legalización de la captura de su cliente, la abogada dio nuevos detalles sobre su salud mental.

“Está muy deprimido. Estuvo acompañado de su papá, que lo llevaba de la mano hasta el ingreso a la URI de Canapote porque está muy afectado emocionalmente. Está muy triste, no solo por la presión mediática, sino que entiende que se habla de la vida de un ser humano y eso lo acongoja enormemente porque a pesar de su postura y de lo que pudo o no haber ejecutado, es consciente del dolor que está pasando su familia y la de la víctima”, concluyó la abogada de González.