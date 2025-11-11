“El presidente Petro nunca me invitó a la JEP, esas 4 reuniones con él me llevaban era al bobicomio”: Álvaro Uribe

El presidente Gustavo Petro y el expresdiente Álvaro Uribe Vélez recordaron sus años como senadores y otra vez emprendieron ataques el uno con el otro, siendo X la plataforma que eligieron como ring de boxeo. Todo empezó desde el acto de perdón a las víctimas de la Unión Patriótica, en donde el presidente Petro le recordó a Uribe que en su momento lo invitó a ir a la JEP. Esto no le gustó al expresidente, quien respondió con los taches por delante en su cuenta de X.

“Se lo dije personalmente: hermano, vamos a la JEP, ambos. Es la verdad lo que hay que priorizar. Se lo dije personalmente, no me interesa que lo juzguen afuera. Me interesa cuidarlo y a sus hijos y a sus bienes. Me interesa incluso que haya un acto de reconciliación o como decía en campaña, el perdón social”, aseguró el presidente Petro.

En respuesta, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó corto, pero contundente: “El presidente Petro nunca me invitó a la JEP, esas 4 reuniones con él me llevaban era al bobicomio”.

Petro sí invitó a Uribe a la JEP

Ahora bien, el pasado 29 de julio Petro y Uribe volvieron a tener un encontronazo en X por el mismo tema. En ese momento el presidente también habló sobre una posible entrada de Álvaro Uribe a la JEP, a lo que el exmandatario respondió:

“Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”.

En respuesta, Petro aseguró que no ha estado intoxicado y que nunca ha recibido un indulto por parte del Estado, además, le dejó las cartas sobre la mesa al expresdiente: “Así que puede usted proceder ex presidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nostros dos a la JEP”.