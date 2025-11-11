Denuncian que el Gobierno Petro liberó a 80 criminales bajo la figura de “gestores de paz”: conozca la lista de los más peligrosos

Una nueva controversia política sacude al Gobierno Nacional tras revelarse que 80 criminales, entre ellos exintegrantes de las FARC, ELN, grupos paramilitares y narcotraficantes, fueron designados como gestores de paz, pese a tener condenas vigentes por delitos de terrorismo, homicidio, secuestro, extorsión y violación.

Según información confirmada por la Presidencia de la República, 52 de estos individuos obtuvieron beneficios judiciales mediante recursos interpuestos ante el INPEC, y 16 de ellos fueron liberados de manera inmediata tras la suspensión de sus penas. Estos beneficios judiciales habrían sido tramitados bajo el marco de la política de “Paz Total”, impulsada por el presidente Gustavo Petro.

El concejal de Bogotá Julián Uscátegui denunció que esta medida se ha convertido en “el mayor programa de excarcelación de delincuentes en la historia reciente de Colombia”, y advirtió que liberar a terroristas y narcotraficantes bajo esta figura “no es reconciliación, es impunidad”.

Exjefes del ELN y FARC entre los beneficiados

Entre los liberados figuran antiguos cabecillas del ELN y de las FARC, condenados por secuestros, homicidios y delitos de narcotráfico. Algunos de ellos, como Vidal Manosalva Niño, alias “Ernesto”, y Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias “Mono Clinton”, fueron responsables de múltiples secuestros y ataques terroristas.

De acuerdo con el concejal Uscátegui, varios de los excarcelados habrían retomado actividades ilícitas y mantienen vínculos activos con redes de narcotráfico y contrabando en regiones fronterizas, lo que genera preocupación por la posible rearticulación de estructuras armadas ilegales.

Petición de investigación en EE. UU. y vínculo con la “Lista Clinton”

Uscátegui elevó una denuncia formal ante el senador estadounidense Marco Rubio, solicitando investigar el presunto favorecimiento del Gobierno Petro a grupos armados ilegales y al régimen de Nicolás Maduro.En su comunicación, el concejal advierte que la política de paz actual “ha fortalecido las estructuras criminales, debilitado la justicia y permitido la expansión del narcotráfico”.

Fuentes cercanas a organismos de seguridad en Estados Unidos indicaron que esta situación habría influido en la posible inclusión del presidente Gustavo Petro en la denominada “Lista Clinton”, debido al uso del Estado para otorgar libertades e impunidad a miembros de organizaciones delictivas que continúan operando en rutas de tráfico hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

“Mientras los colombianos honestos siguen siendo víctimas de la inseguridad y el desempleo, los delincuentes hoy disfrutan de libertad, escoltas y contratos. Esto no es paz, es complicidad con el crimen”, expresó Uscátegui.

Debate político y cuestionamientos internacionales

El caso reaviva la controversia sobre el alcance de la “Paz Total”, política bandera del actual Gobierno. Expertos en seguridad y analistas internacionales advierten que la liberación masiva de criminales sin garantías judiciales podría debilitar la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, afectando la lucha conjunta contra el narcotráfico.

Aunque desde la Casa de Nariño se defiende la medida como un mecanismo para facilitar el diálogo con actores armados, la falta de transparencia y los antecedentes de los beneficiarios han incrementado la desconfianza ciudadana y las críticas políticas.

Entre los más peligrosos actualmente en libertad se encuentran: