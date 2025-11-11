Médico de Petro reveló video en el que muestra el impresionante cambio del mandatario: “No se trata de bótox”

En las últimas horas se ha hecho viral un video del presidente Gustavo Petro publicado por su médico, identificado como José Villafañe. En su cuenta de Instagram, el profesional reveló detalles del tratamiento al que se habría sometido el primer mandatario recientemente. Incluso, en la publicación incluyó imágenes del antes y el después del jefe de Estado.

En una de las fotografías se observa cómo Villafañe le toma la presión arterial al presidente Petro en la misma Casa de Nariño. En uno de los comentarios, Villafañe aseguró que según fuentes confiables durante la Semana Santa de este año el primer mandatario se había sometido a una cirugía estética.

El médico advirtió que su primer contacto con el presidente fue en julio pasado, con lo cual manifestó que se habían visto resultados considerables en poco tiempo.

“No se trata de botox, no se trata de radiesse ni de ningún tipo de técnicas de medicina estética, esto es la sanación expresada en su físico de adentro hacia afuera. La medicina alternativa en combinación con la funcional ligado a fórmulas llenas de autenticidad y sobre todo de la gracia de Dios es notable e irrefutable ante los ojos humanos (sic)”, indicó el médico en su cuenta de X.

Además, mostró el agradecimiento que tenía por contar con la oportunidad de atender a un presidente de la República. “La gloria y la honra para ti mi Dios ante reyes me colocaste y lo seguirás haciendo porque todas tus promesas se han ido cumpliendo una a una. He aquí tu siervo fiel (sic)”, concluyó el médico.

El misterio sobre la cirugía del presidente Petro

Vale decir que la línea que divide la información privada y pública es muy difusa en el caso de un presidente. Su estado de salud es de importancia nacional, pues tiene una relación directa con su desempeño como jefe de Estado.

Los últimos detalles sobre sus procedimientos médicos han sido tratados con relativo hermetismo. Si bien era evidente que se había hecho un tratamiento estético en abril pasado, solo confirmó que se había sometido a una cirugía unas semanas después en una entrevista con el comediante Alejandro Riaño.

No obstante, advirtió que la intervención quirúrgica al parecer no fue estética, sino funcional. Según señaló en su momento, le habrían retirado “una masa que pudo ser maléfica, pero que no estuvo maléfica”.