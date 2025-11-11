Bernie Moreno lanza dura crítica a Gustavo Petro y promete “retomar la relación” con Colombia

El senador republicano Bernie Moreno, una de las voces más activas en el Congreso de Estados Unidos en temas de política exterior latinoamericana, lanzó este lunes una fuerte crítica contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de “deshonrar a Colombia” y de “destruir la posibilidad de una relación de beneficio mutuo” entre ambos países.

En una declaración difundida desde Washington, Moreno recordó que se reunió con Petro en agosto “para restablecer la relación bilateral y encontrar puntos en común”, pero lamentó que, desde entonces, el mandatario colombiano “ha hecho todo lo posible para imposibilitar dicha relación”.

“Jamás habría imaginado semejante desastre. Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo”, afirmó el senador.

Moreno, de origen colombiano y considerado cercano al expresidente Donald Trump, aseguró que la política exterior de Petro ha estado marcada por la confrontación y la improvisación, lo que ha afectado décadas de cooperación en temas de seguridad, lucha antidrogas y comercio.

“Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima”, añadió el legislador.

El senador también evocó la figura de Simón Bolívar, al señalar que el Libertador representaba “fuerza, valentía e integridad”, valores que —según él— el presidente Petro “deshonra con su comportamiento actual”.

EE. UU. “listo para ayudar” a Colombia

Pese a sus críticas, Bernie Moreno envió un mensaje de optimismo al pueblo colombiano, asegurando que Estados Unidos está preparado para reconstruir la relación una vez se elija un nuevo gobierno en 2026.

“Los colombianos elegirán un camino diferente el próximo año y Estados Unidos estará listo para retomar la relación, como lo hemos hecho durante 200 años”, aseguró.

El legislador enfatizó que el compromiso de Washington con Colombia “no depende de una persona, sino de los valores compartidos entre ambos pueblos”. Añadió que su país “está listo para ayudar al pueblo colombiano a alcanzar su sueño de un país libre de violencia y corrupción, y lleno de prosperidad para todos sus ciudadanos”.

La declaración de Moreno se produce en un momento de creciente tensión entre Bogotá y Washington, luego de varios desencuentros diplomáticos por temas de narcotráfico, medioambiente y política exterior hacia Venezuela. Analistas interpretan el mensaje del senador como un intento de marcar una posición más firme de sectores republicanos frente al gobierno de Petro, mientras se aproxima el ciclo electoral tanto en Colombia como en Estados Unidos.