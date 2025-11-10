“Su papá lo llevó de la mano a la URI”: abogada del joven señalado por la muerte del estudiante de Los Andes

El caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que falleció tras recibir una fuerte golpiza, no deja de estremecer al país. Recientemente se conoció que uno de sus presuntos agresores, identificado como Ricardo González, se entregó en la ciudad de Cartagena. Su abogada, Marcela López, dio nuevos detalles sobre su cliente.

Entre otras cosas, advirtió que la intención de González, quien se trasladó desde Bogotá con rumbo a Cartagena, nunca fue evadir a las autoridades que lo estaban buscando. Según ella, no viajó a Cartagena para huir, sino para estar con su núcleo familiar.

“Ya tienen materializada su captura. Ya le leyeron sus derechos en presencia de la defensa y del Ministerio Público”, expresó la abogada en conversación con varios medios de comunicación. “El mismo papá desde un principio ha señalado la importancia de presentarse ante la justicia y aclarar la situación de lo acontecido. Eso hizo”, agregó la abogada.

En múltiples cámaras de seguridad cercanas a la escena del crimen se observa cómo un hombre vestido de negro, quien al parecer es González, se abalanzó sobre Jaime Esteban Moreno y le propinó varios golpes junto a un cómplice. Este último sería Juan Carlos Suárez, quien también habría estado estudiando en la Universidad de Los Andes hasta el 2025.

Abogada del capturado aseguró que está pasando por una depresión

Antes de que se realizara la legalización de la captura de su cliente, la abogada dio nuevos detalles sobre su salud mental.

“Está muy deprimido. Estuvo acompañado de su papá, que lo llevaba de la mano hasta el ingreso a la URI de Canapote porque está muy afectado emocionalmente. Está muy triste, no solo por la presión mediática, sino que entiende que se habla de la vida de un ser humano y eso lo acongoja enormemente porque a pesar de su postura y de lo que pudo o no haber ejecutado, es consciente del dolor que está pasando su familia y la de la víctima”, concluyó la abogada de González.