Audiencia en contra de Juan Carlos Suárez por el homicidio de Jaime Esteban Moreno

El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, sigue conmocionando a Bogotá y al país. La violenta agresión que terminó con su vida ocurrió en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, localidad de Barrios Unidos, y con el paso de las horas se van conociendo nuevos detalles sobre los implicados, mientras avanza la investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Por este hecho fue capturado Juan Carlos Suárez Ortiz, quien este miércoles, 5 de noviembre, se enfrenta a la audiencia.

También le puede interesar: Se conoce a qué se dedican las mujeres implicadas en el caso de Jaime Esteban Moreno

Audiencia por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

La fiscal del caso, durante los primeros minutos de su intervención, solicitó la reserva de la audiencia porque considera que es un hecho delicado, para que se protejan los testigos y por el material sensible que tendrá que presentar.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Francisco Bernate, se negó a que el juez le otorgue la reserva al proceso, exigiendo el cumplimiento de la ley y que todas las audiencias deben ser públicas y de cara a la comunidad.

Bernate fue enfático al decir que: “efectivamente mi condición de vocero en este caso de las víctimas, con el debido respeto a su digno despacho, me dirijo a fin de manifestar a título personal y en nombre y representación de las víctimas de este proceso un absoluto rechazo a esta petición, una oposición, pero no cualquier oposición, una oposición férrea y desde la convicción de que las garantías no solo le asisten al procesado y a las víctimas, sino también a una comunidad".

Agregó que su petición es a “que no se restrinja bajo ningún argumento el acceso del público, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, del que quiera enterarse de esto por tratarse de una diligencia que de conformidad con lo que establece la Constitución Política y la ley 906 del 2004 es de carácter público".

Por su parte, el padre de Jaime Esteban solicitó que sea pública la audiencia, pero sin presentar el material sensible por el respeto a su hijo y a su familia. Además, de la presentación de los testigos, como la protección de su amigo, quien estuvo con él durante los hechos.

El abogado defensor, que es público, estuvo de acuerdo con la fiscal y solicitó que fueran reservadas la audiencias, para preservar los elementos que se van a discutir.

Finalmente, el Juez determinó que la audiencia debe ser reservada en videos, presentación de fotografías y testigos.

“Se hace un llamado a los medios de comunicación para el cumplimiento so pena a sanciones y se hace un llamado a la ética en el cubrimiento de ese asunto tan delicado y a las sensibilidad humana. Así como el respeto de los derechos del procesado al cual le asiste su presunción de inocencia”, decidió el juez penal de control de garantías.

Vea la audiencia aquí.