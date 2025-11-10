“Se encontraba en pico y placa y tiene un historial de más de 10 comparendos”: Policía revela detalles sobre el taxista que arrolló a 11 personas

Foto de la captura del taxista acusado de arrollar a once personas en estado de embriaguez en Bogotá.

La brigadier general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito, entregó detalles sobre el caso del taxista que atropelló a 11 personas en San Cristóbal, ellas un bebé de cuatro meses y tres niños de 7, 12 y 15 años. Blanco aseguró que el hombre no solo estaba infringiendo la ley al ir en estado de embriaguez, sino que también estaba incumpliendo la norma transitando ese día en las calles.

En medio de una rueda de prensa la brigadier General Susana Blanco informó que el sábado 8 de noviembre, día en el que ocurrió el trágico accidente de tránsito, el taxi que manejaba el sujeto tenía pico y placa. Además, el sujeto tendría más de 10 comparendos en su historial, dando fe de la irresponsabilidad que suele tener a la hora de manejar.

“Al revisar el historial que le corresponde a este señor, se encontraba en pico y placa y además tiene un historial de comparendos que supera los 10 comparendos por diferentes conductas”, destacó Blanco. De igual forma, se confirmó que el taxista iba con grado 2 de alcoholemia, detalle que podría empeorar su caso y generar que se le imponga una sanción más severa.

Vea en detalle las declaraciones de la brigadier general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito:

El taxista es conocido por borracho en el barrio

Sumado a esto, Juana Torres también le confesó a Caracol Radio que Eduardo Chala, el taxista que atropelló a las 11 personas, es una persona del barrio y lo reconocen por borracho. Aseguró que es evidente que este sujeto tiene un problema de alcoholismo y que no es la primera vez que tiene incidentes manejando en estado de embriaguez.

Aún así, le solicitó a la comunidad no tomar justicia por mano propia: "es una persona que realmente lo conoce la comunidad y por eso digo y pido que no tomen acción por mano propia porque ya mucha gente sabe quién es“.

Finalmente, Torres aseguró que espera que Chala responda en vida por lo que hizo, por eso no quiere que la comunidad tome justicia por mano propia. Además, se mostró optimista con las autoridades y espera que se haga justicia por sus familiares y las demás víctimas de este señor.