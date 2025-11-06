Atención: Cierre temporal del Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal por obras del Metro de Bogotá

Cierre temporal del Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal por obras del Metro de Bogotá. (Foto: TransMilenio)

Cierre temporal del Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal por obras del Metro de Bogotá

TransMilenio anunció que con el objetivo de avanzar en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal suspenderán temporalmente su operación desde las 10:00 p. m. del sábado 15 de noviembre hasta las 5:00 a. m. del lunes festivo 17 de noviembre.

Durante este cierre, TransMilenio implementará medidas operativas especiales para mantener la movilidad de los usuarios del occidente de la ciudad.

Cierre de estaciones de TransMilenio por obra del Metro de Bogotá

De acuerdo con la empresa, los servicios alimentadores estarán en operación desde la estación Banderas, sin omitir ni cambiar los paraderos habituales.

Asimismo, la ruta F23 llegará hasta la estación Banderas, mientras que las rutas troncales 5, F32 y F60 funcionarán hasta la estación Transversal 86, donde realizarán su retorno.

De manera temporal, las rutas E32, A60 y RF5 Calle 22 operarán desde Transversal 86 y no prestarán servicio en las estaciones Patio Bonito ni Biblioteca Tintal. Además, la ruta TransMiZonal 9-1 Bosa La Libertad trasladará su operación al Portal Sur durante el mismo periodo.

El Sistema también informó que las rutas zonales DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 tendrán desvíos y paradas temporales cerca del Portal Américas, ubicadas estratégicamente para facilitar la conexión de los usuarios con otros puntos de la ciudad.

Por su parte, las rutas TransMiZonal continuarán operando de manera regular desde los paraderos del sector aledaño al Portal Américas, brindando alternativas de desplazamiento dentro de la localidad de Kennedy.

Recomendaciones para los usuarios de TransMilenio

Lo principal es que los ciudadanos deben planear su viaje con anticipación y recargar su tarjeta tullave previamente para evitar filas, pueden hacerlo de manera digital desde la aplicación MAAS, con montos mínimos de 10.000 pesos, y activar el saldo en los puntos identificados como “puntos de activación tarjeta”, instalados en estaciones, buses zonales o directamente desde el celular mediante tecnología NFC.

Durante el cierre, indicó que tendrá un amplio equipo de atención en vía que estará presente para orientar a los usuarios del sistema hacia los paraderos o estaciones alternas.