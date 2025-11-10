Estado de la Vía al Llano hoy 10 de noviembre de 2025: paso tipo semáforo en el kilómetro 18 por deslizamiento en Chipaque

La movilidad por la Vía al Llano —una de las carreteras más transitadas del país y clave para conectar Bogotá con Villavicencio y los Llanos Orientales— continúa bajo control especial este lunes 10 de noviembre de 2025, debido a un deslizamiento de tierra ocurrido en el kilómetro 18, a la altura de Chipaque (Cundinamarca).

Según reportó el concesionario Coviandina, encargado de la operación de la vía, se implementó una medida de “paso tipo semáforo” en el sector afectado, lo que permite habilitar el tránsito de forma alternada por la variante de la antigua carretera, mientras avanzan los trabajos de remoción de material y estabilización del terreno.

¿Cómo funciona el paso “tipo semáforo”?

La medida busca garantizar la movilidad en ambos sentidos de manera controlada. Según Coviandina, se permite el paso de hasta 400 vehículos en el sentido Villavicencio–Bogotá y 300 en el sentido contrario, aunque estas cifras pueden variar según el flujo vehicular y el comportamiento del tráfico en tiempo real.

No hay horarios predefinidos para los cambios de sentido; las autoridades ajustan la dinámica de paso dependiendo de la longitud de las filas y la demanda de cada dirección, especialmente en las horas pico.

Reporte de movilidad de la Vía al Llano

De acuerdo con el más reciente informe de Coviandina, la variante entre los kilómetros 18+300 y 19+200 está habilitada en sentido Villavicencio–Bogotá, con congestión hasta el km 20+800. En el sentido contrario, Bogotá–Villavicencio, los vehículos permanecen en espera a la altura del km 13+400.

Adicionalmente, se mantiene un cierre preventivo en el carril derecho entre el km 36+500 y el km 37+100, y el paso a un solo carril en el túnel de Quebradablanca (km 69+350), donde se ejecutan labores de mantenimiento y monitoreo de estabilidad.

Autoridades recomiendan planificar el viaje

Tanto Coviandina como la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional recomiendan a los viajeros verificar el estado de la vía antes de desplazarse, usar canales oficiales y considerar rutas alternas en caso de presentarse nuevas contingencias.

Las autoridades continúan en el punto evaluando las condiciones del terreno y monitoreando posibles lluvias que puedan afectar la zona.

La Vía al Llano: un calvario que no termina

La Vía al Llano ha enfrentado varias emergencias por deslizamientos en 2025, especialmente en los corredores montañosos de Chipaque, Cáqueza y Guayabetal, donde la geografía y las lluvias intensas incrementan el riesgo de caída de material.

Mientras continúan los trabajos de mitigación, los conductores deben mantener la prudencia, respetar las indicaciones del personal operativo y transitar con precaución por las zonas de control de tráfico.