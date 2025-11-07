¡Por fin se entregó! Hombre que mató a perrito a golpes ya está en manos de las autoridades

Dos días después de la difusión masiva de un video en el que un hombre sale golpeando a un perrito hasta causarle la muerte, Fernando Alonso Oviedo, señalado como responsable del ataque, decidió entregarse voluntariamente a las autoridades.

El alcalde de Sonsón, Antioquia, Juan Diego Zuluaga, hizo el anuncio en su cuenta de X y confirmó que la Fiscalía y la Policía ya están gestionando la entrega del sujeto.

“Este es el logro de todo un país y demuestra el lado positivo de las redes sociales, y que con esfuerzo podemos proteger a través de ellas a los más vulnerables”, señaló Zuluaga, resaltando la campaña de indignación que desató el video y la presión que esta ejerció para que Oviedo se entregara.

“No hay un hueco en la tierra lo suficientemente grande para esconderse”

La noticia se da poco tiempo después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreciera una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien diera información sobre el hombre. "Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito" dijo el mandatario en una publicación de X en la que también compartió la foto del presunto criminal. En un video posterior, reafirmó la búsqueda diciendo que “No hay un hueco en la tierra lo suficientemente grande para esconderse” y le sugiriera ponerse en manos de las autoridades.

El suceso ocurrido en la vereda Limones de Sonsón, se hizo viral esta semana, y personas de la comunidad afirmaron que el hombre había huído a otro municipio para evadir a la justicia. Con su posterior judicialización, y de ser hallado culpable, Oviedo podría enfrentar una pena de hasta 56 meses de prisión y tener que pagar un monto equivalente a hasta 60 salarios mínimos mensuales. Estas medidas corresponden a lo establecido por la Ley Ángel, aprobada en abril de este año y que busca fortalecer la lucha contra el maltrato animal en el país.