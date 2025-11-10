¿Arancel de 40 % a carros importados?: esta es la nueva propuesta del Gobierno Nacional

El Ministerio de Comercio publicó un borrador de decreto que propone establecer un arancel del 40 % a los vehículos importados que funcionen con gasolina y diesel y del 35 % a motos de las mismas características incluidas en la subpartida 8711. El documento argumenta que la medida tiene como objetivo incentivar la producción de estos bienes en el país y reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles.

El gravamen sobre los vehículos importados subiría del 35 al 40 %, y en el de las motos subirían de impuestos entre el 15 y el 30 % según el cilindraje, al 35 %.

Si bien el cobró sería para los importadores de vehículos y motos, su aplicación podría encarecer la venta de estos productos en el país. No obstante, esta medida no afectaría a las importaciones de países con los cuales Colombia tiene tratados de libre comercio, como Corea del Sur y Brasil.

El borrador nombra que“de la demanda energética en Colombia, el 95,9% se encuentra concentrada en el consumo de combustibles fósiles” y dice que esto es preocupante “ya que existe incertidumbre sobre la disponibilidad de energéticos provenientes de fuentes fósiles, la volatilidad de los precios y el impacto negativo en el uso en el medio ambiente”.

Así pues, esta propuesta tendría como objetivo “fortalecer, proteger y promover la industria automotriz colombiana basada en tecnologías de energías limpias, así como los procesos de reindustrialización que se están gestando en este sector”, dice el documento. Por eso, añade que “resulta útil el incremento de los aranceles para la importación de vehículos que generen mayores niveles de emisiones contaminantes”.

Actualmente, el borrador está publicado en la página del ministerio para la recepción de comentarios de la ciudadanía. En caso de ser expedido, regiría entre 15 y 90 días después de su publicación.