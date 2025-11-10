Caso Jaime Esteban Moreno: cambiará el juez de la audiencia al primer señalado del asesinato tras sufrir accidente

Días después de que el juez 37 de Control de Garantías José Alejandro Hoffman, se accidentara y sufriera una fractura de femur, se anunció que solicitará relevó en la audiencia de Juan Carlos Suárez, uno de los capturados por la muerte de Jaime Moreno. La continuación de la diligencia está programada para el miércoles 12 a las 9 de la mañana.

El juez fue noticia este fin de semana por su historia de superación, pues a lo largo de su vida le ha hecho frente a la parálisis que le quedó como secuela de un parto complicado y hoy asume procesos judiciales de interés nacional como el de Jaime Moreno y el de alias el Costeño en el caso del asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

Lea también: Sellaron el bar Before Club en el que estuvo Jaime Esteban Moreno antes de ser brutalmente golpeado en Halloween

Sin embargo, en esta ocasión alguien más tendrá que ponerse al frente del proceso de Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos implicados en el infame asesinato de la pasada noche de Halloween, pues la incapacidad de Hoffman es de al menos 30 días prorrogables. Suárez fue imputado con el delito de homicidio agravado, que supone una pena de entre 40 y 50 años de prisión, pero no aceptó los cargos.

Otra novedad en el proceso

En horas de la mañana, se confirmó que Ricardo González Castro, señalado como el segundo implicado en el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, se entregó voluntariamente a las autoridades en Cartagena. González llevaba varios días profugo después de que se diera a conocer la brutal golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno por trauma craneoencefálico severo.

Le puede interesar: Primera imagen de Ricardo González durante su entrega en la Fiscalía para responder por caso de Jaime Esteban Moreno

Desde el 7 de noviembre, mismo día del accidente del juez, había una órden de captura en su contra. Establecieron su presunta participación en el homicidio a partir de lo observado en cámaras de seguridad y los testimonios de varias personas.