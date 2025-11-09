Cinco militares fueron secuestrados en Tame, Arauca: los interceptaron mientras iban en un bus intermunicipal

El secuestro de los cinco uniformados fue confirmado por la propia Defensoría del Pueblo, entidad que exigió se respete la vida de los militares y que sean liberados de forma inmediata. El reporte del secuestro de los cinco militares indica que ocurrió en Santo Domingo, en el municipio de Tame, del departamento de Arauca.

Según informó la entidad, los cinco uniformados se estaban transportando en un bus de servicio intermunicipal cuando, de forma repentina, el vehículo fue obligado a detenerse en un retén ilegal. Fue en ese momento donde los integrantes del grupo armado ilegal se percataron de la presencia de los cinco militares y los secuestraron.

Aunque aún no se sabe qué grupo armado es el responsable de este acto de secuestro, es ampliamente conocido que en la zona operan grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc. Por esto, se cree que son los principales sospechosos de privar de la libertad a los uniformados.

Por su parte, la Defensoría se pronunció de forma contundente: "Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas. De no hacerse, se podría configurar la infracción de toma de rehenes“.

Así mismo, desde la entidad finalizaron su pronunciamiento diciendo: "Reiteramos nuestra disposición para acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar su libertad y de todas las personas secuestradas“.

Finalmente, se espera que en las próximas horas se sepa qué grupo armado tiene retenidos a los militares y empiecen los operativos para su liberación.

Es importante recordar que durante este fin de semana también se presentó un atentado en contra del Batallón de Tunja, el cual fue atribuido al ELN por parte del propio ministro de Defensa Pedro Sánchez.