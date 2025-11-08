Cámaras revelaron el momento exacto en el que presuntos terroristas dejaron volqueta con explosivos en Tunja

La ciudad de Tunja amaneció entre el pánico y el terror en la mañana de este sábado 8 de noviembre, tras la presencia de una volqueta con explosivos en cercanías a un batallón del Ejército; artefactos que fueron detonados de manera controlada y que llevaron a la evacuación de la comunidad. Tras la situación se conocieron videos del momento en que dejaron abandonado el automotor.

Cámaras de seguridad captaron la llegada de este vehículo en un barrio aledaño al Batallón Simón Bolívar, del cual las primeras hipótesis indican que contaba con una plataforma para el lanzamiento de explosivos; automotor de carga que estaba ubicado a 200 metros de este batallón y que fue dejado allí pasadas las 5:00 a.m de este sábado.

Tras ser dejada allí la volqueta, se observa al conductor descender para luego escapar por las calles del sector. Ante lo extraño de la escena, la comunidad llamó a las autoridades, quienes lograron neutralizar el ataque; aunque se conoce que las explosiones llegaron a afectar viviendas aledañas.

Tras la acción de las autoridades el presidente Petro aseguró que no le bajará la guardia a los procesos que adelanta contra organizaciones delincuenciales y de narcotráfico, que, acorde a sus palabras y las primeras hipótesis, estarían detrás de este reprochable acto.

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país.La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales.No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”,afirmó el mandatario mediante su cuenta de ‘X’.