“Petro, ¿Dónde estás?, ¡carajo!“: Vicky Dávila arremetió contra el Gobierno tras explosión de volqueta en Tunja

Momentos de terror y pánico se vivieron en la ciudad de Tunja en la mañana de este sábado 8 de noviembre, luego de la presencia de una volqueta con explosivos, en cercanías a un batallón del Ejército. Tras la neutralización del vehículo y una detonación controlada de los artefactos, la precandidata a la presidencia, Vicky Dávila, arremetió contra el presidente Gustavo Petro.

Este automotor, que se encontraba a 200 metros del Batallón Simón Bolívar, por fortuna no pudo lograr su cometido, gracias a una acción de las autoridades que fue elogiada por Petro, quien aseguró que no le bajará la guardia a los procesos que adelanta contra organizaciones delincuenciales y de narcotráfico, que, acorde a sus palabras y las primeras hipótesis estarían detrás de este reprochable acto.

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”, afirmó el mandatario mediante su cuenta de ‘X’.

A pesar de la acción conjunta de las autoridades, las críticas hacia la gobernanza actual no se hicieron esperar, una de las más fuertes la de Dávila, quien también usó la red de Elon Musk, para manifestar su rechazo, mediante un clip de la comunidad con el que le pidió explicaciones al dirigente de los colombianos:

Petro, dónde estás, ¡carajo!Los criminales que has beneficiado están acabando con todo. ¿Dónde estás? Quién puede defender a los colombianos, ¡maldita sea! Para qué te hiciste elegir presidente de Colombia, Petro. ¡No más!“Acabaron el Bolívar… corran, corran”, estas son las imágenes de angustia ante el terrorismo en Tunja contra el Batallón", manifestó.