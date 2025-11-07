Aplazan la audiencia de Juan Carlos Suárez, el único capturado por la muerte de Jaime Esteban Moreno: el juez sufrió un accidente

El polémico caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno durante la celebración de Halloween sufre un nuevo percance y deja en vilo el futuro de Juan Carlos Suárez, el único capturado hasta el momento por este crimen. Informaron que el juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que es quien lleva la audiencia en contra de Suárez, tuvo un accidente que generó aplazar la audiencia por más de tres días.

Aunque la audiencia para determinar si Juan Carlos Suárez estaría o no con medida de aseguramiento durante el juicio estaba desarrollándose con normalidad desde hace dos días, pero en medio del litigio un percance generó que se aplazara hasta el próximo miércoles 12 de noviembre. Por lo que mientras se reanuda la audiencia Juan Carlos Suárez deberá seguir detenido por las autoridades mientras se determina si queda o no en libertad.

Informaron que a causa de un accidente que sufrió el juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá la audiencia tuvo que ser aplazada. A este percance se le suma que quien habría dado el golpe mortal en contra de Jaime Esteban Moreno estaría intentando evadir la justicia en Venezuela, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

“Su rostro era irreconocible”: así encontraron el cuerpo sin vida de Jaime Esteban Moreno

El testimonio, ofrecido desde la ventana de uno de los testigos del asesinato se convirtió en una de las piezas clave presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como el principal agresor y hoy imputado por homicidio agravado.

La vecina del sector aseguró que “no se veían sus facciones, parecía que tuviera una máscara y parecía estar ahogándose. Se movía como si estuviera convulsionando. El chico de blanco trataba de protegerlo”.