Tragedia: casi 200 muertes por tifón en Filipinas

El paso del tifón Kalmaegi en Filipinas, uno de los más fuertes de la temporada de huracanes, dejó al menos 188 muertes en este país y 135 personas desaparecidas. Aunque ya se degradó a depresión tropical después de golpear Vietnam, donde causó 5 muertes, sigue su recorrido por Asia alertando a varias poblaciones.

La tragedia golpeó al país entre el martes y el miercoles de esta semana, y aún hoy continúan las labores de búsqueda de las personas muertas y desaparecidas. Se estima que cerca de 2.4 millones de familias en ocho zonas del país han resultado afectadas y se reportaron daños en 12.400 casas.

Lea también: “Yo sería una consentida de Trump. Y yo también lo consiento si me toca”: Vicky Dávila

Del total de muertes, 139 fueron en Cebú, la zona más devastada, según datos del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres. Otras 24 se dieron en la provincia de Negros Occidental, 9 en Negros Oriental, 6 en Agusan del Sur, y siete regiones más registraron al menos una víctima.

Ferdinand Marcos Jr., presidente de Filipinas, declaró el jueves el estado de calamidad nacional para facilitar el acceso a los fondos de emergencia y lograr acelerar la reconstrucción y rehabilitación de las zonas del desastre.

Cada año, alrededor de veinte tifones y tormentas impactan el país, por lo que las autoridades ya trabajan en las medidas de prevención ante la llegada de un nuevo tifón. Según lo pronosticado por el departamento de Meteorología de Filipinas, el tifón Fung-wong, que por ahora está al este de Filipinas, podría llegar el domingo a la isla de Luzón, la más poblada del país y donde está ubicada su capital, Manila. Esa entidad alertó sobre la magnitud de Fung-wong y lo calificó como “muy intenso”.

Le puede interesar: ¿Le quedan horas? Medio estadounidense dice que Maduro podría dejar el poder si Trump le ofrece jugosas concesiones

La amenaza continúa en otros países

Mientras Filipinas atiende la calamidad, Kalmaegi sigue causando estragos en otros países del sudeste asiático. En Vietnám, además de las muertes causadas, 8.000 quedaron sin techo y medio millón de habitantes de las zonas costeras fueron evacuados preventivamente.

Las alertas ahora están en Camboya y Laos, hacia donde se dirige el tifón. Sin embargo, como ya bajó de categoría, se cree que los daños que ocasione no serán tan graves.