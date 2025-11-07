¿Le quedan horas? Medio estadounidense dice que Maduro podría dejar el poder si Trump le ofrece jugosas concesiones

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la creciente presencia militar de ese país en el mar Caribe han incrementado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Incluso, un reconocido medio estadounidense informó en las últimas horas que Maduro estaría dispuesto a salir del poder a cambio de jugosas concesiones.

Al menos así lo señaló el portal The Atlantic en un completo reportaje acerca de la estrategia que está utilizando la Casa Blanca para presionar a Caracas y de las cartas que le quedan a Maduro.

Entre otras cosas, el medio de comunicación indicó que las alternativas frente a Venezuela están siendo evaluadas cuidadosamente en Washington. Sobre todo porque la imagen que ha intentado dejar Trump frente al mundo es la de un mediador en conflictos internacionales, con lo cual desatar un conflicto con Venezuela podría acarrearle múltiples costos políticos, económicos y militares.

Más aún, porque Venezuela ha tenido una creciente cercanía con gobiernos de países poderosos que tienen relaciones tensas con Estados Unidos, como Rusia, China e Irán.

The Atlantic también recordó una característica clave de Venezuela: los militares ostentan un gran poder y no estarían dispuestos a hacer una transición pacífica para que el mando del país quede en manos de la Oposición apoyada por la Casa Blanca.

En cuanto a Maduro, The Atlantic citó a una fuente que dialoga con gobiernos de ambos países y que señaló que no es descabellada la posibilidad de que se presente un cambio de gobierno.

Según esa misma fuente, Maduro estaría dispuesto a marcharse del poder si le ofrecen jugosas concesiones como una amnistía, el retiro de las recompensas que hay por su cabeza y un “exilio tranquilo”. En síntesis, podría abandonar su cargo, “si hay suficiente presión y se ofrecen incentivos suficientes”, advirtió la fuente citada por The Atlantic.

Vale decir que Maduro ya completa 12 años en el poder, pese a los múltiples esfuerzos que han hecho los últimos gobiernos de Estados Unidos para que haya una transición democrática en Venezuela. Durante el gobierno colombiano del expresidente Iván Duque también hubo una intensa presión internacional para evitar la continuidad de Maduro. El exmandatario incluso llegó a señalar que al presidente venezolano le quedaban “horas”. Maduro, sin embargo, sigue al frente del Ejecutivo venezolano.

Petro pide que haya diálogo político con Venezuela

El deterioro de la situación en Venezuela ha afectado profundamente a Colombia y el riesgo de una invasión ha generado incertidumbre. De hecho, el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre estos hechos.

“Si el gobierno de EE. UU. reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EE. UU., ni bajo los tratados internacionales. Por eso el camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes. Bien haría Maduro y Corina en permitir está solución pacífica y soberana del pueblo venezolano (SIC)”, señaló Petro en su cuenta oficial en la red social X.