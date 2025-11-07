“Todo el que recoja firmas por De La Espriella será priorizado en nuestro gobierno para recibir atención psicológica”: Daniel Quintero

Fiel a su estilo, Daniel Quintero sigue basando su campaña política en ataques a otros candidatos y precandidatos, sobre todo los que le hacen oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro. El más reciente fue en contra Abelardo de la Espriella, pero esta vez no fue solo en contra del candidato, sino en contra de todos sus simpatizantes, quienes, según dio a entender, necesitan atención psicológica.

El ataque en contra de los simpatizantes lo hizo a través de su cuenta de X, en donde compartió un video en el que se ve a una adulta mayor, simpatizante de Abelardo De La Espriella, enfrentarse verbalmente con otras personas que no estaban de acuerdo con la campaña del reconocido abogado.

Junto al vídeo compartió un mensaje que decía: "Todo el que recoja firmas por Abelardo de la Espriella será priorizado en nuestro gobierno para recibir atención psicológica“. Esta publicación generó polémica por el ataque en contra de toda una población simpatizante de una corriente política.

Daniel Quintero y María Fernanda Cabal llegaron a un pacto de no agresión

En contra parte, Daniel Quintero compartió un vídeo en el que asegura que "con el ánimo de reducir la violencia política en Colombia,la senadora Cabal y yo hemos logrado un acuerdo para eliminar contenidos de parte y parteque no contaban con fundamentos jurídicos y que de una otra forma agraviar una otra“.

Por su parte, el exalcalde de Medellín se refirió en específico a una publicación que realizó el 2 de octubre del 2024 en el queQuintero hizo un vídeo en el que de forma le preguntaba a la gente si deberían votar por Cabal o botarla a la basura. “Por un error de Community Manager, este mensaje o video fue publicado con un texto que decía: ‘Así se le habla a las a los bandidos’”, añadió.