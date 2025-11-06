“Estamos ante un fracaso”: la dura declaración del presidente Petro ante la COP 30 en Brasil

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30) que tiene lugar en Brasil, el presidente Gustavo Petro afirmó que la lucha contra la crisis climática estaba fracasando y enumeró distintas razones culpando a empresas y gobiernos.

“Nos acercamos a colapso climático que significa punto de no retorno, es decir muerte general de la existencia en el planeta” dijo el mandatario, culpando, en primer lugar, a las empresas de petróleo, gas y carbón de hacer lobby contra los objetivos para combatir la crisis climática.

Su segundo punto fue condenar la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la asamblea y “que tenga una conducta de negación de la ciencia y lleve a su sociedad con los ojos cerradosal abismo y, con ella, a la humanidad”.Sin rodeos, le dijo a su homólogo, de quien es abierto opositor, que está “completamente equivocado” y que no se trata de “taladrar, taladrar y taladrar”.

Petro también criticó la inversión armamentística de Europa y señaló que deberían pensar que el enemigo es la crisis climática y no Rusia: “Es más enemigo la muerte sobre el hijo y nieto que los peligros fetiches que desde las épocas napoleónicas y anteriores tienen sobre una Rusia que no es sino parte de Europa”, agregó.

“El señor Trump está contra la humanidad”

En tercer lugar, se manifestó contra la invasión y genocidio de Gaza y enumeró la invasión y genocidio en Gaza y amenazas de invasión a Venezuela, Cuba, Brasil, México y Colombia. Sobre esto último aprovechó para defenderse de las acusaciones de “narcotraficante” de Donald Trump en su contra y su inclusión en la lista Clinton.

Además, afirmó que hay una “invasión real al Caribe colombiano”: “los mismos misiles que caen sobre los niños y las niñas de Gaza hoy caen sobre pobres jóvenes que no son narcos, sino empleados de los narcos, o a veces pescadores en las lanchas rápidas en el Caribe”.

Antes de dirigir su discursos hacia la defensa de las energías renovables, Petro reiteró su desprecio a las políticas de el mandatario estadounidense diciendo que él está “contra la humanidad”, e incitando a los otros países a “dejarlo solo, olvidarlo”.