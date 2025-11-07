Robo masivo en concierto de Linkin Park en Curitiba: cinco colombianos capturados con 20 celulares

La noche del 5 de noviembre, la emoción del concierto de Linkin Park en Curitiba, Brasil, se vio opacada por un robo masivo de celulares entre los asistentes. La rápida acción de la Policía Militar de Paraná (PMPR) permitió detener a los presuntos responsables y recuperar los equipos sustraídos.

Lea también: Cae en España la primera célula del Tren de Aragua: 13 capturados y dos laboratorios de ‘tusi’ desmantelados

Qué pasó durante el concierto de Linkin Park en Curitiba

Minutos después del espectáculo, varias personas denunciaron el hurto de sus celulares en medio de la multitud. Las autoridades iniciaron un operativo urgente y, gracias al rastreo de ubicación proporcionado por una de las víctimas, lograron ubicar a los presuntos responsables en un vehículo Hyundai HB20.

La Policía Militar de Paraná interceptó el automóvil y encontró en su interior a cinco personas, una de ellas con varios celulares escondidos bajo la ropa.Durante la inspección, los agentes hallaron:

20 celulares robados

1.218 reales en efectivo

8.000 pesos colombianos

Pequeñas cantidades de skunk, marihuana y hachís

Los capturados fueron llevados a la estación policial tras ser encontrados en flagrancia.

Los detenidos serían de nacionalidad colombiana

El diario Folha de Curitiba informó que los cinco capturados serían colombianos. Según las investigaciones iniciales, habrían viajado desde São Paulo con el objetivo de cometer robos durante eventos masivos.Las autoridades señalaron que los sospechosos actuaban en grupo, aprovechando los momentos de confusión entre la multitud para sustraer los dispositivos electrónicos.

“La operación refuerza el trabajo preventivo e investigativo de la PMPR, que ha intensificado la vigilancia durante los grandes eventos de la capital”, indicó la institución en un comunicado oficial.

Las autoridades también solicitaron a las víctimas del robo que se acerquen a las estaciones policiales para verificar si sus celulares se encuentran entre los equipos recuperados.

No es el primer caso de robos en eventos de Curitiba

En agosto de este año, durante el festival “Made in Brazza”, la Policía también logró recuperar 54 celulares robados tras un asalto masivo al público. Este nuevo caso refuerza la preocupación por la seguridad en conciertos y festivales en Brasil, donde los delitos organizados se aprovechan de la alta concentración de asistentes.

La Policía de Paraná anunció que continuará con los operativos preventivos y el uso de tecnología de rastreo para combatir el robo de celulares y el crimen internacional en espectáculos masivos.

Con la detención de los cinco sospechosos y la recuperación de los dispositivos, las autoridades brasileñas buscan enviar un mensaje claro: la impunidad no será una opción durante los eventos culturales y musicales de gran escala.